Первый канал, молодая жена, новые фильмы: как живет актер Александр Галибин

Народный артист России Александр Галибин продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, высказывался ли на тему спецоперации?

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Чем известен Галибин

Александр Галибин родился 27 сентября 1955 года в Санкт-Петербурге. Учился на актерском отделении ЛГИТМиКа.

Галибин снимался в картинах «Поэма о крыльях», «Шестой», «Ослиная шкура», «Тревожный вылет», «Исключения без правил», «Путь к себе», «Мастер и Маргарита», «Свой-чужой», «Адель», «Откровения», «Дурная кровь», «Высокая кухня», «Доктор Рихтер», «Волк», «Летчик», «Времена года» и других.

Всего в его фильмографии более 80 работ.

С 2008 по 2011 год Галибин был художественным руководителем Московского драматического театра имени К. С. Станиславского.

С 2014 по 2017 год артист вел программу «Жди меня» на Первом канале.

Что известно о личной жизни Галибина

Первой женой Александра Галибина была режиссер Ольга Наруцкая. В 1978 году у супругов родилась дочь Мария. Она пошла по стопам родителей: окончила Санкт-Петербургскую академию театрального искусства, работает на радио.

Второй женой Галибина была драматург и публицист из Германии Рут Винекен. Актер познакомился с ней, когда изучал режиссуру на курсе А. Васильева во время работы в «Лаборатории» театра «Школа драматического искусства». В 1991 году Галибин и Винекен поженились, а спустя восемь лет развелись.

Третьей женой Галибина стала актриса Ирина Савицкова. Она на 18 лет младше избранника.

«Познакомились мы в СТД. Я читал там лекцию о современной драматургии. Ирина пришла послушать. Опоздала. Вижу, входит необыкновенно красивая женщина и садится как раз на то место, где прежде сидел я. Закончив свое выступление, я присел рядом с ней. Разговорились, познакомились... И вдруг меня пронзила абсолютно четкая мысль: хочу, чтобы эта женщина была со мной. Всегда. Это мой человек. Казалось бы, странно: взрослый мужчина, за плечами два брака, что за спонтанность? Не объяснишь этого. Есть то, что не подлежит анализу. Как говорится, так совпали звезды. Бог свел», — делился артист.



На тот момент Савицкова была замужем, но развелась и ушла к Галибину. В браке родились двое детей: дочь Ксения и сын Василий.

Чем сейчас занимается Галибин

Александр Галибин продолжает творческую деятельность. Он задействован в постановках «Пигмалион», «Дама с камелиями», «Лондонский треугольник» и «На Трубе».

В скором времени также должны выйти картины «Маргарита» и «Сыроежки» с участием Галибина.

Тему спецоперации артист не комментировал.