Актер Энтони Старр рассказал, почему не думает о финале «Пацанов»

Сериал «Пацаны» официально завершится на пятом сезоне. По мнению исполнителя роли Хоумлендера Энтони Старра, завершение шоу на пятом сезоне своевременно.

© Кадр из сериала «Пацаны»

Актёр пошутил, что старается не думать об этом, поскольку ему становится грустно от того, что сериал подойдёт к завершению. Актёр вспомнил, какой трудный путь прошла команда, чтобы дать зрителям конечный результат.

Если я не перестану думать об этом, то будет действительно грустно. Мы прошли долгий путь. Мы начали работу до COVID-19 и выпустили второй сезон во время пандемии. Будет грустно просто повесить свой спандекс.



Вчера вышла седьмая серия четвёртого сезона «Пацанов». Восьмой и финальный эпизод сезона выйдет 18 июля — на этом сезон завершится.