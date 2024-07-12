BadComedian высказался о смерти звезды фильма «Сияние» Дюваль

Фильм «Сияние» запомнился благодаря актрисе Шелли Дюваль, заявил NEWS.ru обозреватель и блогер Евгений Баженов, известный как BadComedian, комментируя смерть артистки. По словам собеседника, выбор режиссера Стэнли Кубрика на главную женскую роль был нестандартным и постановщик, и Дюваль столкнулись с критикой, а последняя даже с травлей.

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Выбор на роль этого персонажа в фильме «Сияние», на мой взгляд, был совсем нестандартный. Кубрика за это относительно порицали, но гораздо больше, по-моему, травили саму Шелли. Насколько я помню, с ней довольно грустная там история сложилась. В дальнейшем у нее жизнь тоже сложилась нерадужно. Я недавно вспоминал, интервью вроде смотрел какое-то, там все весьма грустно. Она же полностью ушла из кино в какой-то момент, — отметил Баженов.



Он добавил, что в одном из последних интервью Дюваль признавалась о том, что страдает психическими проблемами. Также блогер подчеркнул, что если оценивать «Сияние» через время, то выбор был крайне удачный.

Потому что это буквально запоминающийся образ, наравне с топором, который проламывает дверь, и высовывается лицо. Вот этот кадр, канонический крик актрисы и полуистеричное поведение, по-моему, стали фишкой этого фильма. Запомнился очень сильно. Возможно, это только со мной так, но она очень сильно запомнилась в этом фильме. То есть на 100% попадание в память, этот выбор Кубрика, оно обеспечено, — заключил BadComedian.



О смерти Шелли Дюваль стало известно 11 июля. Ее партнер Дэн Гилрой сообщил, что звезды не стало во сне в своем доме в Бланко, штат Техас. Актриса скончалась от осложнений, вызванных диабетом. По словам Гилроя, с которым они были вместе с 1989 года, актриса перенесла слишком много страданий.