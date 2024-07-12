«Мы должны соблюдать свободу слова»: как живет Кирилл Гребенщиков

Кирилл Гребенщиков знаком российским зрителям благодаря множеству ролей в сериалах. Как актер относится к Украине, что известно о его личной жизни и творческих планах?

© РИА Новости

Как Кирилл Гребенщиков относится к Украине и РФ

В ноябре 2020 года Гребенщикову запретили въезд на Украину на три года. Пограничная служба соседней страны решила, что актер «незаконно посещал» территорию Крыма, «где принимал участие в съемках». По мнению украинской стороны, такими действиями он нарушил требования законодательства страны о порядке въезда и выезда.

Сам Гребенщиков, общаясь с пограничниками в аэропорту Борисполь, куда прилетел рейсом из Минска, объяснил, что ехал на Украину на съемки.

«Я хочу получить багаж и уехать в Москву, вот честно», — сказал Гребенщиков пограничнику.



В 2021 году Гребенщиков рассказал, что любит Крым. Он считает этот полуостров прекрасным местом для кинематографистов.

«Мне вообще очень нравится Крым. В прошлом году у меня было три проекта на полуострове, в позапрошлом тоже были. В последний раз в декабре был в Феодосии, жил в гостинице "Алые паруса", мои окна выходили на Дачу Стамболи. Я неожиданно узнал, что парк при отеле раньше был немецким воинским кладбищем. Нашел интересные старые фотографии. Вообще люблю разный Крым — унылый и спокойный, как Феодосия, и яркий, более живой, как Ялта и Севастополь. Полуостров — прекрасное место для киношников», — рассказывал актер.



Несмотря на любовь к Крыму, артист несколько критично высказывался о России. Например, в одном из интервью он рассуждал о цензуре.

«К цензуре общественно-политической я плохо отношусь. По Конституции, которую мы должны соблюдать, свобода слова — это свобода слова», — говорил актер в интервью WomanHit.



Кроме того, артист отмечал, что в политической системе остаются свои пороки. По его словам, из века в век люди «существовали под разными гербами».

«Люди также зависели от системы, как и от конкретных персонажей, даже в этом сериале есть разные судьи, разные прокуроры. Наличие честных людей в системе — это ее плюс, исчезновение честных людей из системы — ее порок. Во все времена — при царском режиме в Российской империи, при советском режиме, в нашем времени — что пороки, что достоинства — все они совершенно одинаковы», — заявлял Гребенщиков.



Как сложилась личная жизнь Гребенщикова

Артист женат на Ольге Гребенщиковой, с которой оформил отношения в студенческие годы. У пары есть дочь Полина, которая отучилась во ВГИКе, но актрисой не работает.

Супруга Гребенщикова занимается производством кукол.

Где сейчас Кирилл Гребенщиков

Гребенщиков продолжает творческую деятельность. Сейчас он задействован в театральных постановках «Идеальный муж», «Однажды вечером», «Дорогая Памела», «Особенности национальной женитьбы», «Семейный ужин в половине второго» и других.

«Действительно, есть огромное количество проектов на телевидении и в интернете, но театр всегда будет другим искусством — уникальным, которое существует только в момент спектакля, а потом от него остаются только воспоминания. Вот как вы строите песочный замок, потом волна находит и смывает его, и замка не остается. Он был только в образе тех, кто его видел. Это можно сравнить с театральным искусством. А потом строй заново, потому что этот замок каждый раз должен быть уникальным», — рассказывал Гребенщиков.



Кроме того, Гребенщиков играет в кино. В 2024 году состоялась премьера картин «Четыре четверти» и «Редкая птица». Сейчас артист работает над лентами «Такси под прикрытием — 2», «Разящий луч», «Потерянная жизнь», «Наследники. Дар крови», «В плену надежды» и другими.