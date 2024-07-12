«Хочется рыть землю руками и говорить не на русском»: как живет Хайруллина

Заслуженная артистка РФ Роза Хайруллина прославилась благодаря роли в фильме «Орда» и многочисленным сериалам. Как живет актриса, что известно о ее личной жизни и творческих планах?

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Где сейчас Роза Хайруллина

Говоря о творческих планах, актриса все время отмечала тягу к сложным ролям и персонажам с непростой судьбой. Какое-то время Хайруллина даже мечтала сыграть могильщика в «Гамлете».

«Сейчас мне нужен какой-то особенный материал, что-то ирландско-финское. Какая-то волчица должна появиться. Такое предчувствие роли всегда у меня бывает. Обычно они приходят на мой внутренний зов. Очень хочется деревенскую историю сыграть. Дремучее что-то, лесное. О вселенской любви женщины — неважно к чему. Мне хочется рыть землю руками. И говорить не на русском», — говорила актриса в интервью «Театръ» в 2014 году.



В портфолио актрисы несколько мужских ролей. Хайруллина воплотила на сцене образ Алеши Карамазова («Карамазовы», режиссер — Богомолов, МХТ им. Чехова), Дункана («Макбет», режиссер — Клята, МХТ им. Чехова), Короля Лира («Лир», режиссер — Богомолов, «Приют комедианта»), Буратино на сцене Казанского ТЮЗа и другие.

«До сих пор жалею, что уже не сыграю ни Митю, ни Ивана Карамазова. Или персонажа пушкинской прозы. Женские роли — куда более спокойные и однобокие. А мне нужна температура — от 36 до 100», — говорила актриса.



Артистка очень востребована в киносфере. В 2024 году на экраны вышли уже две работы с ее участием: «Гид и большие соблазны» и «Домовой». Сейчас на этапе производства находятся ленты «Судьба барабанщика», «Сергий против нечисти. Зов предков» и «Волшебный участок — 2», в которых сыграла Хайруллина.

«Беда и счастье пахнут особенно. Этот запах ни с чем не спутаешь. Мне ничего не страшно терять, понимаешь? Наверное, свои лучшие, и самые больные, роли — Лира, Заречную, Алешу — я действительно заслужила. Говорят же: дано — плати. Я эти банальности подтверждаю своей жизнью. Заплатила сполна», — объясняла артистка.



Кроме того, актриса играет в театре. Сейчас можно приобрести билеты на постановки «Карамазовы», «Однажды», «Воскресение», «Разговоры после погребения» и «Он в Аргентине» с участием Хайруллиной.

Что известно о личной жизни Розы Хайруллиной

У артистки непростая судьба. В середине 1990-х привычный и устроенный быт актрисы рухнул. За полгода актриса похоронила практически всю семью: брата, отца, мать и еще нескольких близких родственников.

«Лишилась всего в один миг: брат был наркоманом, заложил квартиру, потом умер — жилье ушло за долги. В течение полугода у меня умерла вся семья, семь человек. Отец, мать и все остальные. Жизнь поделилась на "до" и "после", я осталась в "до"», — приводил слова актрисы StarHit.



СМИ писали, что артистка пребывала в отчаянии и начала злоупотреблять алкоголем. Остановиться ей помог духовник. Именно он предсказал Хайруллиной славу, не уступающую той, что была у Марины Цветаевой. Спасательный круг бросил и режиссер Константин Богомолов, позвавший артистку работать в Москве.

«Я ехала в определенное место за определенным человеком. Это связано с Костей Богомоловым. Мне показалось, что то, что он предлагал и предлагает, это очень здорово. При сегодняшней ситуации в театральной жизни он ищет что-то очень свое», — рассказывала артистка в беседе с «Москвичом».



О личных отношениях Хайруллиной известно мало. Однажды она обмолвилась, что была счастлива в браке, но детей у пары не было. По данным СМИ, сейчас артистка живет одна.