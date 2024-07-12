«У тебя действительно получается»: пилотировал ли Брэд Питт болид Формулы-1 на съемках

Голливудский продюсер Джерри Брукхаймер ответил на вопрос по поводу участия популярного актёра Брэда Питта в съёмках фильма о Формуле-1. Картина выйдет в международный прокат 25 июня 2025 года. Премьера ленты в Северной Америке начнётся двумя днями позже – 27 июня.

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«Действительно ли Питт был за рулём или это был компьютерный трюк? Это был Брэд. Он был за рулём – три месяца тренировок, работа с лучшими каскадёрами. Льюис даже сказал: «Послушай, у тебя действительно всё хорошо получается». И это настоящий комплимент», — приводит слова Брукхаймера пресс-служба Формулы-1.



Производство фильма началось в 2023 году. Съёмки продолжались на недавнем Гран-при Великобритании и будут продолжены на некоторых других Гран-при.