Умерла советская актриса Любовь Стриженова

Советская актриса Любовь Стриженова умерла в монастыре Алатыря в Чувашии на 84-м году жизни. Об этом написал на своей странице во "ВКонтакте" монах Свято-Троицкого мужского монастыря Аристоклий Набокин.

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"Сегодня <...> отошла к Господу монахиня Иудифь, актриса Любовь Стриженова", - написал он.



Как сообщили ТАСС в Алатырской епархии, отпевание монахини пройдет в воскресенье. По данным епархии, Стриженова служила в женской общине при Свято-Троицком мужском монастыре в Алатыре.

Заслуженная артистка РСФСР, народная артистка РФ Любовь Стриженова родилась 6 августа 1940 года. Окончила Школу-студию МХАТ, с 1963 года стала актрисой МХАТа. Работала на Всесоюзном радио, где вела передачу "Взрослым о детях". В 2008 году ушла в Алатырский монастырь в Чувашии (в постриге Иудифь).