Переезд с Украины, база «Миротворец», театр: где сейчас Андрей Носков

Актер Андрей Носков прославился благодаря роли Никиты Воронина в комедийном сериале «Кто в доме хозяин?». Как он живет сейчас, чем занимается, что говорил об Украине и СВО?

© РИА Новости

Что Андрей Носков говорил об СВО

Андрей Носков родился 19 сентября 1972 года в городе Новая Каховка на Украине. Ради поступления в театральный вуз актер переехал в Санкт-Петербург — в 1989 году он стал студентом ЛГИТМиК (сейчас — Российский государственный институт сценических искусств). Адаптироваться в мегаполисе будущей знаменитости было непросто.

«Я, в конце концов, промокал постоянно под дождем, замерзал зимой, есть было нечего. <...> Менталитет столкнулся с другим менталитетом. Впрочем, в чем-то я до сих пор провинциален, и эта наивность мне нравится», — вспоминал актер.



В декабре 2021 года Носков отправил с Дворцовой площади новогоднюю открытку папе на Украину.

«Папа мой сейчас на Украине, и надеюсь, что мое признание в любви через границы будет ему приятно», — рассказал «Петербургскому дневнику» Андрей Носков.



В 2022 году младшему брату артиста актеру Илье Носкову запретили въезд на Украину. По его словам, мера будет действовать три года из-за того, что он оказался в базе «Миротворец». Украинская сторона усмотрела в действиях Ильи Носкова «сознательное нарушение государственной границы Украины», «участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России» и «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также одобрение вхождения в состав РФ Крыма.

«Дорогие жители Новой Каховки, одноклассники, друзья, кто меня помнит, с кем я когда-то учился в школе или в театральной студии, учителя. <...> Всех обнимаю, будьте здоровы, привет из Петербурга. Люблю и помню Новую Каховку. <...> Когда это все кончится, я приеду и всех обниму. Будьте здоровы. Счастья всем!» — сказал Илья Носков.



Что известно о личной жизни Андрея Носкова

Андрей Носков женат на женщине по имени Анастасия. Она работает менеджером в крупной компании. Пара поженилась только спустя шесть лет после знакомства. У супругов есть сын Тимофей и дочь Глафира.

«Дети растут очень самостоятельными. Тимофей занимается легкой атлетикой и рисованием, учится играть на гитаре. Футбол для него теперь скорее хобби. Глафира очень активная и увлекается всем на свете», — рассказывал Носков в интервью в 2014 году.



В 2019 году сын артиста рассказывал, что увлекается катанием на вейкборде и подрабатывает инструктором по этому виду спорта.

Где сейчас Андрей Носков

Андрей Носков продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Мнимый больной», «Подыскиваю жену. Недорого», «Просто бэби, или Любовь по-французски», «Слуга двух господ», «Раневская. Одинокая насмешница», «Парфюмер», «Операция „Развод“», «Здрасьте, я ваша тетя!», «Амазонки», «Плохие парни. Про женщин», «Мама-кот», «Третий лишний», «Наши жены» и других.

«Театр честнее кино. Ты либо удерживаешь внимание зрителя, либо нет. На сцене я как актер или режиссер контролирую ситуацию. Современное кино — продюсерское, а значит — монтажное, тебя могут переозвучить, подложить другой текст, убрать слезы — вставить смех, и будешь выглядеть глупо», — говорил Носков в интервью aif.ru.



В 2023 году артист снялся в проектах «Мужчина к Новому году», «До звезды» и «На своем месте». Сейчас к выходу готовится короткометражка «Гуру» с участием Носкова.

Помимо этого, Носков имеет статус доцента. Он преподает в Санкт-Петербургском институте культуры.