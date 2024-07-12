Энтони Старр больше не хочет играть супергероев после финала «Пацанов»

Звезда «Пацанов» Энтони Старр побывал гостем подкаста Happy Sad Confused. В нём исполнитель роли Хоумлендера усомнился, что ещё когда-либо сыграет в супергеройском сериале.

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Всё дело в том, что 48-летний актёр стареет и не планирует сниматься в произведениях, в которых ему нужно будет выполнять трюки или сражаться с другими персонажами.

"Сомневаюсь, что я ещё снимусь в супергеройских проектах. Я старею, мое тело больше не хочет участвовать в экшен-сценах."



Сейчас Энтони Старр готовится к съёмкам пятого, финального сезона «Пацанов». Производство стартует уже осенью — оно продлится примерно полгода. После этого актёр вряд ли вернётся к роли Хоумлендера, однако это всё же может произойти в спин-оффе основного шоу «Поколение Ви».