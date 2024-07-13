Хью Джекман рассказал о безумном режиме подготовки к фильму «Дэдпул и Росомаха»

Быть супергероем — значит тренироваться как супергерой. Комик и актёр Роб Дилейни, исполняющий одну из ролей в фильме «Дэдпул и Росомаха», рассказал о безумном режиме тренировок Хью Джекмана. По словам Роба, его коллеге приходилось выполнять по 800 отжиманий в день, чтобы поддерживать идеальный рельеф бицепсов.

Хью безумно подтянутый. Он классный! Я всегда думал, что мускулы супергероев всего лишь грим или спецэффекты. Оказалось, что Джекман на самом деле выглядит по-супергеройски, ведь он без конца отжимается, — рассказал Дилейни.

К слову, сам исполнитель роли Росомахи уверен, что физические нагрузки положительно сказываются не только на внешности, но ещё и на состоянии интеллекта. По словам Хью, процессом тренировок он искренне наслаждается, а вот до конца выработать привычку правильно питаться так и не смог.