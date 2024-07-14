Как сейчас живет Александр Филиппенко

Народный артист РФ Александр Филиппенко был любим публикой и режиссерами, однако после начала СВО уехал из России и начал ее критиковать. Как живет актер, какие последние новости о нем?

Почему Филиппенко уехал из России

Филиппенко после начала спецоперации перестал выходить на сцену театра им. Моссовета. В мае 2022 года он опубликовал фотографию, на которой он сидит за столом в украинской вышиванке. Дочь актера Александра объяснила, что отец решил предаться ностальгии.

«Папа решил достать свою вышиванку и вспомнить о прекрасных днях в Киеве, о студии Довженко и написал какие-то слова любви — в первую очередь друзьям, находящимся там», — рассказала дочь актера.



В ноябре 2022 года театр Моссовета, в котором служил Филиппенко, не возобновил контракт с актером. Он был задействован в спектаклях театра Моссовета «Три сестры», «Дядя Ваня», «Укрощение строптивой», «Шекспиргамлет». За время актерской карьеры он снялся более чем в сотне фильмов, среди которых «Мастер и Маргарита», «Трудно быть богом», «Убить дракона».

В феврале 2023 года артист уехал из России. Дочь Филиппенко в эфире «Дождя» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) связала отъезд отца с его позицией по Украине. Кроме того, организаторам концертов ее отца начали отказывать на городских площадках.

В театре Моссовета отъезд Филиппенко связывали с необходимостью пройти лечение за границей. По словам художественного руководителя учреждения Евгения Марчелли, актер заранее предупредил руководство об этом.

«Александр Георгиевич Филиппенко является приглашенным артистом театра Моссовета. Он заранее предупредил театр о том, что планирует выехать на длительное лечение за границу, вводы на его роли были сделаны в плановом режиме в соответствии с репертуаром театра», — пояснил Марчелли.



Режиссер Юрий Кара, снявший фильм «Мастер и Маргарита», в котором Филиппенко сыграл Коровьева, после отъезда артиста назвал его профессиональным предателем. Кинематографист затаил обиду на актера после того, как он согласился играть в сериале Владимира Бортко «Мастер и Маргарита» Азазелло.

«С предателями не общаюсь. Он меня предал еще тогда, когда согласился играть у Бортко. И после этого я его ни знать, ни видеть не желаю. И сейчас он меня ничем не удивил, профессиональный предатель, вот и все», — заявил Кара.



Бортко в беседе с NEWS.ru предположил, что Филиппенко мог уехать из РФ из-за того, что его кто-то обидел. При этом кинематографист оказался удивлен поступком коллеги.

«Я очень сильно удивлен. От кого-кого, а от него я такого не ожидал. Интересно даже, кто же его так обидел?» — заявил Бортко.



Позднее Филиппенко в эфире «Дождя» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заявил, что не считает, что он больше никогда не вернется в Россию. По его словам, он вместе с семьей может принять решение о возвращении в Москву и до сих пор не потерял надежду на это.

Вернется ли Филиппенко в Россию

В прошлом году Филиппенко в эфире «Дождя» заявил, что не считает, что он больше никогда не вернется в Россию. По его словам, он вместе с семьей может принять решение о возвращении в Москву и до сих пор не потерял надежду на это.

При этом в апреле 2024 года в интервью на YouTube-канале Евгения Киселева (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Филиппенко заявил, что «сейчас не та атмосфера, не тот воздух». Отвечая на вопрос журналиста о том, что плохо дышится, артист с готовностью согласился троекратным да. Филиппенко подчеркнул, что происходящее «очень напоминает старые времена», против которых он «выступал со сцены».

Где сейчас Филиппенко

Филиппенко в 2022 году переехал жить в Вильнюс. В 2023 году в интервью YouTube-проекту «Вот так» актер рассказал, что живет в Европе.

В марте прошло года сообщалось, что в Риге пройдет читка пьесы «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича» с участием Филиппенко. Он исполнил роль режиссера, превращающегося в Сталина. В афише говорилось, что «все средства, полученные от этой читки, будут направлены в поддержку Украины».

12 июля 2024 года Филиппенко дал интервью «Дождю» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), где заявил, что в России происходят вещи, за которые ему стыдно, горько и больно. Таким образом он прокомментировал приговор режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук, которым назначили шесть лет лишения свободы по делу об оправдании терроризма из-за постановки спектакля «Финист — Ясный Сокол». Актер сделал еще ряд критических заявлений в адрес РФ.