«Это проблема»: Безруков о работе с актерами без профильного образования

Народный артист России Сергей Безруков на фестивале VK Fest посоветовал начинающим актерам получать профильное образование. По словам знаменитости, которые приводит корреспондент NEWS.ru, работа с теми, кто не имел подобной квалификации, была проблемой. Однако он не стал объяснять, поскольку «это целая лекция часа на полтора-два». Безруков также отметил, что только актерское образование даст понять, чем отличается профессионал от непрофессионала.

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"Лучше получить актерское образование, потому что это профессия", — ответил артист на вопрос об отношении к актерам без профильного образования.



Сам народный артист в 1994 году окончил актерский факультет Школы-студии МХАТ по специальности «актер драматического театра и кино». После этого его приняли в труппу Московского театра-студии под руководством Олега Табакова.

Ранее президент РФ Владимир Путин наградил Безрукова орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Согласно тексту указа, актер внес большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность.