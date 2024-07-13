Звезда «Холопа» хочет попробовать себя в новом направлении

Российско-сербский актер Милош Бикович рассказал, что хотел бы заняться озвучкой видеоигр. В этом он признался на встрече с поклонниками на фестивале VK Fest, передает корреспондент NEWS.ru. При этом он хотел бы не просто дать свой голос персонажу, но и участвовать в его создании.

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"Вариант, когда ты делаешь роль, а затем озвучиваешь, намного интереснее, потому что так ты считаешься соавтором персонажа. Это не просто озвучка", — рассказал актер.



Также Бикович рассказал, что отказывает фанатам в просьбе сделать совместную фотографию только в четырех случаях: когда гуляет с ребенком, говорит по телефону, опаздывает и находится в церкви. В остальных случаях он не игнорирует просьбы своих поклонников.

В начале 2024 года Бикович стал отцом и отпраздновал рождение сына по сербскому обычаю — с цыганами и в рваной футболке. Каждый из гостей отрывал от его одежды кусочек. Первое фото с новорожденным сыном он опубликовал в феврале, но лицо мальчика не показал. Он также считает, что каждой матери в мире нужно воздвигнуть памятник. Актер считает, что мужчинам в первый год младенчества их детей проще, поскольку они не так вовлечены в заботу о ребенке. Отец становится нужен позже.