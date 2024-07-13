Милош Бикович высказался об адаптациях фильма «Холоп»

Звезда фильма «Холоп» Милош Бикович посетил фестиваль VK Fest в Москве и высказался об адаптациях картины. Актер заявил, что Турция не единственная страна, которая снимает адаптацию российской ленты. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

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«Считаю, что это прекрасно. Это один из 10—11 ремейков. Я видел трейлер монгольского ремейка, французского. Это значит, что мы создаем универсальные истории», — отметил Милош Бикович.



Артист признался, что гордится быть частью истории, которая распространяется по всему миру.

«Таким образом мы нашу систему ценностей закладываем в весь мир. Я горжусь, что был частью такой истории», — заявил актер.



Напомним, Милош Бикович активно снимается в российских картинах. Роль в одном из самых кассовых фильмов российского проката «Холоп» принесла ему известность. Актер признавался, что Россия подарила ему «любовь и возможности», и он к ней «духовно привязан». В 2021 году артист получил гражданство России.

«Жить и строить карьеру в России — большая честь. Есть поступки, которые не делаются за гонорары. Россия дала мне любовь и возможности. Я к ней духовно привязан и не могу повернуться спиной», — подчеркивал он.



Ранее сообщалось о том, что Милош Бикович показал редкое фото с женой и маленьким сыном.