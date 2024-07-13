Глен Пауэлл прокомментировал современную киноиндустрию

Недавно звезда фильмов «Топ Ган: Мэверик» и «Кто угодно, кроме тебя» Глен Пауэлл пообщался с журналистами. В ходе разговора актёр поделился парой мыслей о современной киноиндустрии.

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По мнению актёра, у Голливуда нет проблемы, которую нельзя было бы решить, выпустив хороший фильм.

"У Голливуда нет такой проблемы, которую нельзя было бы решить, выпустив хороший фильм. Одна из вещей, которую я недавно понял, это то, что когда студии говорят, что определённый жанр мёртв, это означает лишь то, что перед ними открыты огромные возможности, поскольку данное направление пустует."



Ранее также Глен Пауэлл рассказывал, что активно поддерживает связь с Ноланом и постоянно пытается договориться с ним по поводу какой-нибудь роли, но пока это ни к чему не приводит.