Как живет актер и музыкант Семен Слепаков

Актер и музыкант Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) весной оборвал последние связи с родиной, закрыв бизнес в России. Как сейчас живет артист, общается ли с кем-то из коллег, что за суды у него были?

Из-за чего судился Семен Слепаков

В апреле 2023 года музыканта внесли в реестр иноагентов в России. В постановлении Минюста говорилось, что комик получал поддержку от иностранных источников, выступал против СВО и формировал негативное отношение к военной и государственной службе.

В мае 2024 года Слепаков подал кассационную жалобу из-за отказа снять с него статус иностранного агента. Второй кассационный суд зарегистрировал соответствующий документ.

14 июня Таганский суд Москвы признал юмориста виновным в нарушении правил деятельности иноагента и обязал Слепакова выплатить 30 тысяч рублей. Решение было принято в отсутствие обвиняемого, так как он уехал из России и на сегодняшний день проживает за границей.

Что о Семене Слепакове говорят в России

Резидент Comedy Club Гарик Харламов заявлял, что отъезд многих артистов из России после начала спецоперации — их личный выбор. Комик считал, что его мнение не имеет в этом вопросе значения.

«Среди уехавших есть друзья мои. Например, Семен Слепаков. Это их личный выбор, мое мнение здесь вряд ли будет иметь какое-то значение. Я Сеню люблю, и он для меня остается другом — по моей истории жизненной, которая нас связывает. Это его позиция по поводу ситуации», — заявлял Харламов в разговоре с «Абзацем».



На вопрос об отношении к спецоперации юморист ответил, что не хочет говорить о политике.

В апреле режиссер Никита Михалков признался, что ему жалко талантливых людей, уехавших из России. К этой категории он отнес и Слепакова. По словам кинематографиста, музыкант был востребован в России и думал, что, оставив свою страну, будет так же.

«Мне жалко талантливых людей, Слепакова. Он был востребован, интересен, он происходил из страны — Россия. Все его песни острые, его фильм замечательный. Вот они уехали и думали, что будет все так же», — сказал Михалков.



От чего Слепаков избавился в России

В октябре 2023 года Telegram-канал SHOT сообщил, что комик продал элитную квартиру в Москве. По данным журналистов, недвижимость площадью 217 квадратных метров предлагалась за 295 млн рублей. Уточнялось, что после продажи у артиста не осталось жилья в России.

Объявление о продаже, уточнял SHOT, появилось после переезда Слепакова в Израиль. Тогда на пятикомнатную квартиру предлагали скидку 25% за срочность. Сама жилплощадь расположена в Park Residence — это небольшой комплекс на 16 квартир, который находится в шаговой доступности от Крымской набережной Москвы-реки.

В конце марта 2024 года стало известно, что Слепаков решил избавиться от своего последнего бизнеса в России. Как сообщал источник Telegram-канала SHOT, комик подал заявление о ликвидации своего ИП, через которое получал деньги за рекламу и работу по другим контрактам.

Где сейчас Семен Слепаков

Юморист переехал в Израиль в марте 2022 года из-за несогласия с проведением российской спецоперации на Украине. В первый день начала СВО Слепаков обратился к президенту рФ Владимиру Путину с просьбой остановить боевые действия. Комик напомнил о Юрии Никулине, Евгении Леонове, Андрее Миронове, Леониде Гайдае и других деятелях культуры, которые были фронтовиками и бок о бок с украинцами сражались с Германией.

Слепаков проживает в Тель-Авиве. Он перевез в Израиль всю свою семью, включая пожилых родственников. Сейчас музыкант называет себя евреем по национальности.

После эскалации конфликта между Израилем и Палестиной в октябре 2023 года артист пожелал единства и мира еврейскому государство, однако проигнорировал вопросы пользователей о готовности примкнуть к израильской армии.