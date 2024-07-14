Роль Татума в фильме «Покажи мне Луну» может стать лучшей в его карьере

Кинокритики хвалят Ченнинга Татума за его роль в недавно вышедшей комедии о космической гонке между СССР и США под названием «Покажи мне Луну». Об этом сообщает Screen Rant.

© Кадр из фильма "Покажи мне Луну"

Сайт Rotten Tomatoes рассчитал рейтинг фильма на основе рецензий, оставленных проверенными пользователями. В настоящее время он может похвастаться впечатляющими 88% — это один из самых высоких показателей за всю карьеру актера.

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В центре сюжета Коул Дэвис – директор отдела NASA, ответственного за отправку астронавтов на Луну, и акула маркетинга Келли Джонс, которой поручено снять удачную версию высадки на спутник, если вдруг что-то пойдет не так.

Главные роли в киноленте, помимо Татума, исполнили Скарлетт Йоханссон, Вуди Харрельсон, Рэй Романо и Джим Рэш.

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