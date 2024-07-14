Милана Хаметова рассказала, о чем мечтает, после того как ее картина стала лидером проката

Продолжаем вещать из нашего фирменного розового корнера на VK Fest. Super уже поговорил о самом личном с Наташей Гасанхановой и Юлией Годуновой — на очереди наша самая юная селебрити-гостья. Речь, конечно же, о Милане Хаметовой. Блогер призналась нашему корреспонденту, что к 14 годам ей уже почти не о чем мечтать: собаку она завела, дом купила. И — добавим от себя — даже киноэкраны успела покорить.

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Милана дебютировала в кино в комедии «Не одна дома», которая уже четвертый день держится в топе российского проката. Название отсылает к голливудской классике не просто так — по сюжету пятиклассница Маша Хаметова (все совпадения случайны) остается дома одна, потому что родители уезжают в срочную командировку.

Чтобы не допустить повторения истории Кевина Маккаллистера, мама, роль которой исполняет Равшана Куркова, приглашает единственную свободную няню из модного онлайн-сервиса. Однако у той оказывается свой коварный план. Теперь у Маши есть только одна ночь на то, чтобы с помощью нейросетей и современных гаджетов вывести преступницу на чистую воду, показав ей, кто в умном доме хозяин.

Спродюсировал всю эту красоту Дава, так что получилось точно классно, а главное — гарантированно весело. Такое мы точно смотрим!