Звезду "Вечного зова" Любовь Стриженову похоронили в монастыре в Чувашии

В скиту на территории Алатырского Свято-Троицкого монастыря в Чувашии похоронили заслуженную артистку РСФСР Любовь Стриженову. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию, полученную в обители.

© кадр из фильма

Любовь Стриженова, вторая жена актера Олега Стриженова и мать режиссера Александра Стриженова, приняла постриг в 2008 году и с тех пор проживала в женском подворье преподобного Вассиана в Свято-Троицком монастыре.

Скончалась актриса 12 июля в возрасте 83 лет. Причиной смерти стал инсульт.

Одна из главных ролей Любови Стриженовой - Капитолина в многосерийном фильме "Вечный зов". Также актриса сыграла Клаву Бровченко в "Улице молодости", картина вышла на экраны в 1956 году, Маню в драме "Вступление", Оксану в "Стежках-Дорожках", Валю Белых в ленте "Приезжайте на Байкал".

Последняя киноработа актрисы - эпизодическая роль бабушки в парке в комедии "Любовь-Морковь" 2006 года.

Любовь Стриженова служила в МХАТ имени Горького, а также вела радиопередачу у "Взрослым о детях", в 1986 году участвовала в дубляже одного из первых иностранных сериалов, вышедших на советском телевидении - "Возвращение в Эдем 2".