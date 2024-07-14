Карьера в США. Как и где живет Алексей Воробьев

Недавно стартовали съемки фильма «Ворожея», в котором одну из ролей сыграл Алексей Воробьев. Что известно о творческих планах артиста и его личной жизни?

Где сейчас Алексей Воробьев

Сейчас артист принимает участие в съемках славянского фэнтези «Ворожея». Как сообщила пресс-служба киностудии «Ленфильм», занимающаяся производством ленты, Воробьев сыграет отрицательного героя — посыльного царя Берендея Литавца.

По словам артиста, для воссоздания образа его героя команде стилистов приходится тратить по несколько часов на грим, процесс заканчивается на ногтях, которые приклеивают на суперклей. Актер добавил, что в «Ворожее» он будет использовать «язык тела и пластику».

«Почему-то именно в этом костюме меня не кусают комары! Боятся, видимо. Так что физически я готов ко всему. В остальном хочу сказать, что мой персонаж самый добрый и честный на этой съемочной площадке. По крайней мере, он не скрывает своих истинных желаний. А желает он, как всякий антигерой, только хорошего. Но не всем», — рассказал Воробьев.



Основные действия картины будут проходить в лесу. Главные действующие лица — герои русских сказок.

Несмотря на желание режиссера показать настоящую природу, не обойдется и без компьютерной графики. Сюжет представляет собой вольную адаптацию пьесы «Ворожея» Марии Малухиной. Лента расскажет о юной Василисе, которая ради спасения родителей отправляется в опасное путешествие. В самом сердце темного леса, полного нечисти, девушка должна будет пройти множество испытаний, научиться преодолевать страх и даже встретить первую любовь. Кроме того, Василиса узнает правду о своем происхождении, ведь по пути поймет, что у нее много общего с нечистью.

В картине, помимо Воробьева, сыграли Николай Наумов, Анна Ковальчук, Екатерина Суворова, Константин Раскатов, Александр Дьяченко, Анастасия Мельникова, Анвар Либабов, Игорь Жижикин и другие актеры.

Где живет Алексей Воробьев

В мае 2024 года Воробьев в своих социальных сетях опубликовал видео игры со своим корги по кличке Моцарт. Ролик артист снимал в своем доме в США. На кадрах, помимо множества музыкальных инструментов, внимательные пользователи заметили флаг. Однако на стене в доме знаменитости висел не российский триколор, а звездно-полосатый американский государственный символ.

По данным СМИ, в 2021 году Воробьев купил дом в Лос-Анджелесе, где живет и работает над сериалом. При этом артист снимается на главных каналах российского телевидения и участвует в различных проектах.

У Воробьева также есть квартира в Москве. Она выполнена в минималистичном стиле. Изюминкой квартиры является пианино в гостиной. Неподалеку от него на фотографии можно было увидеть патефон и множество пластинок.

Как сложилась личная жизнь Алексея Воробьева

Воробьев ни разу не был женат. СМИ писали о нескольких серьезных отношениях музыканта: в 2008 году появились слухи о романе с Анной Чиповской, а позднее — о чувствах Воробьева к Оксане Акиньшиной и Виктории Дайнеко, с которыми крепкая семья так и не сложилась. Журналисты отмечали, что певец встречался с солисткой группы «Динама» Дианой Иваницкой и был близок с блогером Кирой Майер.

В 2020 году в Сети появились данные о романе Воробьева с блогером, диетологом Натальей Зубаревой. В СМИ писали, что пара тайно поженилась в США. Позднее сообщалось, что женщина родила артисту наследника. Спустя годы молчания Зубарева заговорила и пресекла сплетни.

По слухам, у Воробьева есть еще один сын, писал портал «7дней». Речь идет о ребенке Татьяны Челышевой, которая принимала участие в пятом сезоне шоу «Холостяк». Мальчик Адам появился на свет летом 2020 года. Имя отца ребенка девушка долгое время не раскрывала, однако через год ее мать сообщила в микроблоге, что отец Адама — Воробьев. Однажды Челышева ответила на вопрос, почему певец скрывает от публики их общего ребенка. Сам Воробьев не отрицал и не признавал отцовство.