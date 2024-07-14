Тома Круза заподозрили в отношениях с молодой певицей с инвалидностью

Эти выходные оказались богаты на слухи о новых романах голливудских легенд. Не успели мы обсудить фото Джонни Деппа с русской возлюбленной, как удивил еще один ветеран фабрики грез — Том Круз. Актера сфотографировали в компании восходящей музыкальной звезды Виктории Канал.

Актера сфотографировали в компании 25-летней певицы во время вертолетной прогулки в Лондоне. Том и Виктория смотрели друг другу в глаза, широко улыбались и выглядели абсолютно счастливыми.

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Конечно же, пользователи Сети немедленно бросились обсуждать потенциальных возлюбленных. Многие похвалили Круза за то, как галантно он поддерживал спутницу, которая родилась без правого предплечья. Но тем не менее не все поверили в будущее этой пары.

«Я вижу искры между этими двумя. Надеюсь, что мы еще увидим их вместе», «Из них получилась бы милая пара», «Том Круз — настоящая редкость в Голливуде. Представляю, как Леонардо Ди Каприо сбросил бы ее со своего вертолета, когда узнал, что ей уже есть 25 лет и она имеет физический недостаток», — пишут одни. «Сомневаюсь, что между ними что-то есть», «Думаю, Том просто ведет себя как джентльмен», — высказывают мнение другие.



Напомним, 62-летний Круз в последнее время активно налаживает личную жизнь. Не так давно актер расстался с возлюбленной российского происхождения Эльсиной Хайровой. А потом попал на радар другой нашей соотечественницы — Том занял первое место в списке потенциальных бойфрендов Ирины Шейк.

А вот его отношения с уже существующей семьей совсем не радуют. Единственная биологическая дочь актера Сури окончательно оборвала все связи с отцом и отказалась от знаменитой фамилии. Впрочем, сам Том из-за этого, похоже, не особо расстраивается: как поговаривают, он сам выбрал не общаться с наследницей.