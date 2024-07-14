Уехавший из РФ Семен Трескунов* раскритиковал оставшихся артистов

Актер Семен Трескунов* (признан иноагентом на территории РФ), известный по роли в сериале «Ивановы-Ивановы», раскритиковал коллег по сцене, которые не сбежали из России, как это сделал он сам. Видеоролик с монологом актера опубликовал Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

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Трескунова* также возмутили деятели культуры, которые сначала высказались против СВО и уехали из страны, а потом вернулись и продолжили работать.

«То ли это какой-то российский прецедент, то ли это в целом деградация профессии, но почему-то актеры оказались людьми крайне непринципиальными. Наверное, потому что с них никогда этого не требовали», - заявил артист.



Кроме того, он вспомнил о методе Станиславского, который не только «воспитывает актера внутри профессии, но и актера как личность». При этом известно, что у самого Трескунова* нет профильного образования.

Недавно Семен* призывал всех неравнодушных найти ему работу. Он выразил готовность трудиться редактором, копирайтером или личным ассистентом. Также актер отметил, что готов сотрудничать с работодателем из России, но под псевдонимом, без афиширования.

*Признан иностранным агентом на территории России