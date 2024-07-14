Кинокритик высказался о смерти звезды «Зачарованных» Доэрти

После звездных ролей в сериалах «Беверли Хиллз, 90210» и «Зачарованные» карьера Шеннен Доэрти встала на паузу, однако она смогла состояться как мировая актриса, поделился мнением с NEWs.ru кинокритик Роман Григорьев. Так он прокомментировал новость о том, что актриса скончалась 13 июля после продолжительной борьбы с раком.

У Шеннен самая значимая роль была в «Беверли Хиллз, 90210». И как у многих актеров начала девяностых годов, после первых нашумевших ролей ее карьера встала на паузу. Тогда сменилась эпоха, и многие звезды вышли в тираж. Например, актеры сериала «Друзья», по большому счету никуда не двинулись дальше. Но учитывая сферу деятельности и жесткую конкуренцию, мне кажется, она смогла реализоваться как мировая актриса, — сказал Григорьев.



Кинокритик добавил, что Доэрти смогла прославиться, а ее сложившийся образ на долгие годы запомнился зрителям. По его мнению, актриса «смогла вписать свое имя в историю».

Лучше один раз сыграть в «Беверли Хиллз, 90210» и быть узнаваемой только по этой роли, чем не сыграть и потом жалеть. Неизвестно, как сложилась бы ее карьера, если бы она не снялась в этой картине. Есть роли, которые могут похоронить твою былую славу. Николаса Кейджа, например, можно похвалить за то, что он снимается во всем подряд. Но с другой стороны, актер начинает восприниматься несерьезно, — сказал Григорьев.



Ранее стало известно, что Доэрти умерла в возрасте 53 лет. Последние девять лет артистка боролась с онкологией. Отмечается, что Доэрти умерла в окружении близких, а также любимого пса. Впервые ей диагностировали рак груди в 2015 году, но ей удалось увести болезнь в ремиссию. Спустя несколько лет онкология вернулась.