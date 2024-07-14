Бурунов высказался о продолжении «Слова пацана»

Актер Сергей Бурунов в ходе фестиваля VK Fest в Москве выступил против дальнейшего продолжения съемок сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Таким образом он ответил на вопрос корреспондента NEWS.ru, хотел бы сам актер увидеть второй сезон кинокартины. По словам Бурунова, «Слово пацана» затрагивает конкретный исторический факт и промежуток времени, а «дальше уже „Бригада“».

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Ну, это вопрос не ко мне, но, честно, не хотел бы, поскольку история «Слова пацана» затрагивает конкретный исторический факт, посвященный казанскому феномену, и определенный отрезок времени с 1986 по 1989 год. Дальше уже «Бригада». Поэтому не вижу смысла, — высказался Бурунов.



Журналист Александр Назарян в статье для издания The New York Times Magazine ранее заявил, что российский сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» якобы частично финансировался Ираном. Говоря о создателях и спонсорах киноленты, автор обратил внимание на аббревиатуру ИРИ, указанную в перечне производителей проекта.

Один из сценаристов сериала Андрей Золотарев до этого рассказал, что успех «Слова пацана» связан с «попаданием в нерв». Он также категорически отказался сообщать, будет ли снят второй сезон сериала.