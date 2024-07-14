Российский голос Ди Каприо оценил сценические способности актера

Российский актер Сергей Бурунов на московском VK Fest оценил актерскую игру Леонардо Ди Каприо, официальным голосом которого его принято считать. Актер также отметил, что официальный голос Ди Каприо — это «громко сказано», так как актеров не связывают юридические обязательства. Однако это просто «красиво звучит», сообщает корреспондент NEWS.ru.

Ну, так повелось, что я его озвучил с 2005 года. Актерские способности Леонардо Ди Каприо я оцениваю как гениальные, — высказался артист.



Также Бурунов выступил против съемок продолжения сериала «Слово пацана». Лента, по его словам, затрагивает конкретный исторический факт и промежуток времени, а «дальше уже „Бригада“». Речь идет о так называемом казанском феномене, затрагивающем промежуток с 1986 по 1989 год.

Сценарист сериала Андрей Золотарев также не рассказал, будет ли сниматься второй сезон. Однако успех первого он объяснил «попаданием в нерв». История, по его словам, начала жить именно по этой причине, хотя для полного успеха должны сложиться сразу несколько факторов. Также Золотарев отметил заслуги Роберта Гараева, автора документальной книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х».