Тимоти Шаламе ужасно и токсично вёл себя на съёмках фильма о Бобе Дилане — СМИ

По данным источников издания Daily Mail, Тимоти Шаламе отвратительно вёл себя на съёмках байопика о музыканте Бобе Дилане. Актёр якобы проявлял токсичность и враждебность по отношению к другим членам съёмочной группы.

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По словам одного из работников, никому не разрешали смотреть актёру в глаза или представляться перед ним. В ходе одной из потасовок Шаламе разозлился на члена съёмочной команды во время того, когда он фотографировал солнечное затмение. Дело в том, что в этот момент на снимок случайно попал сам Шаламе.

Охранник, присутствующий на съёмках, обыскал смартфон работника и заставил его удалить фотографию.