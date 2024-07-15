Тимоти Шаламе ужасно и токсично вёл себя на съёмках фильма о Бобе Дилане — СМИ
По данным источников издания Daily Mail, Тимоти Шаламе отвратительно вёл себя на съёмках байопика о музыканте Бобе Дилане. Актёр якобы проявлял токсичность и враждебность по отношению к другим членам съёмочной группы.
По словам одного из работников, никому не разрешали смотреть актёру в глаза или представляться перед ним. В ходе одной из потасовок Шаламе разозлился на члена съёмочной команды во время того, когда он фотографировал солнечное затмение. Дело в том, что в этот момент на снимок случайно попал сам Шаламе.
Охранник, присутствующий на съёмках, обыскал смартфон работника и заставил его удалить фотографию.