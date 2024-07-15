Актер и известный ТВ-тренер Ричард Симмонс умер через день после дня рождения

На следующий день после своего 76-летия скончался американский актер Ричард Симмонс ("Чего хотят женщины", "Главная больница"). Он также известен как фитнес-гуру, продвигавший культуру занятий спортом в массы через тв-программы.

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Тело Ричарда Симмонса утром 13 июля обнаружила в его доме в Лос-Анджелесе домработница. По предварительным выводам полиции, смерть носила ненасильственный характер, сообщает People. Фитнес-гуру не появлялся на публике уже 10 лет, но активно вел социальные сети. Буквально накануне смерти, в свой 76-й день рождения, он сообщил фанатам, что "никогда в жизни не получал столько сообщений о своем дне рождения" и пожелал всем "прекрасно провести остаток пятницы".

"Я хочу, чтобы они помнили его за ту искреннюю радость и любовь, которую он приносил в жизни людей. Он звонил, писал и отправлял электронные письма тысячам людей на протяжении всей своей карьеры, чтобы предложить помощь", - заявил изданию брат покойного Ленни Симмонс.



Милтон Тигл Симмонс родился 12 июля 1948 года в Новом Орлеане и рос в бедности. Он был ребенком с избыточным весом. Экстремальная диета привела мальчика на больничную койку с отказом почек. В конечном итоге он стал одним из заметных ТВ-тренеров, пропагандирующих здоровое похудение и открыл в Беверли-Хиллз культовую фитнес-студию Slimmons.