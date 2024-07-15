Умер актер Джеймс Сиккинг, игравший с Элвисом Пресли и Фрэнком Синатрой

Осложнения, вызванные деменцией, привели к смерти 90-летнего актера Джеймса Сиккинга.

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На большом экране он играл вместе с Фрэнком Синатрой в фильме "Экспресс фон Райана" и Элвисом Пресли в фильме "Чарро!" Актер мирно скончался в субботу в своем доме в Лос-Анджелесе в окружении семьи, передает Deadline.

Смерть изданию подтвердила его публицист Синтия Снайдер.

"В замечательной карьере талант Сиккинга подарил нам драму, комедию, трагедию и веселый фарс. Его карьера длилась более шести десятилетий на телевидении, в кино и на сцене", - сообщила Синтия Снайдер.



На счету Джеймса Сиккинга более 140 ролей в фильмах и сериалах, в том числе "Доктор Дуги Хаузер", "Тайсон", "Обыкновенные люди", "Звездный путь 3: В поисках Спока", "Чёртова служба в госпитале Мэш", "Перри Мейсон".