Звезда «Зачарованных» Алисса Милано почтила память актрисы Шеннен Доэрти

14 июля стало известно о смерти американской актрисы Шеннен Доэрти. Женщине было 53 года, последнее время она боролась с раком молочной железы.

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Спустя некоторое время на уход актрисы из жизни отреагировала Алисса Милано — коллега Шеннен Доэрти по первым трём сезонам «Зачарованных». Несмотря на прохладные отношения между ними, Милана признала, что очень уважала Доэрти.

"Ни для кого не секрет, что у нас с Шеннен были сложные отношения, но в их основе лежал человек, которого я глубоко уважала. Она была талантливой актрисой, любимой многими, и без неё мир стал меньше. Мои соболезнования всем её близким."



За свою карьеру Шеннен сыграла более чем в 40 проектах, среди которых «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар», «Ривердэйл» и «Взрывная игра». Последней ролью женщины стала игра в комедии «Как заключить сделку с дьяволом», производство которой было завершено в июне 2024 года.