«Я не вижу своего будущего в России»: как сейчас живет актер Шамиль Хаматов

Актер Шамиль Хаматов после начала спецоперации переехал из России в Латвию. Как сейчас складывается его карьера и жизнь, что он говорил о возвращении в РФ?

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Чем известен Хаматов

Шамиль Хаматов родился 29 января 1985 года в Казани. Его старшая сестра — народная артистка России Чулпан Хаматова.

Хаматов окончил ГИТИС, в разные годы играл в Российском академическом Молодежном театре и «Современнике».

В кино артист дебютировал в 2004 году в ленте «Команда». Также он снимался в картинах «Неотложка-2», «Невеста», «Мертвое поле», «И все-таки я люблю...», «Застава Жилина», «Пятая группа крови», «Продавец игрушек», «Пять вечеров», «Деревенский анекдот», «Бихэппи», «Горе от ума», «Обоюдное согласие» и других.

Что известно о личной жизни Хаматова

Шамиль Хаматов состоит во втором браке. Его первой женой была актриса Дарья Белоусова. Они познакомились в театре «Современник», там же отметили свадьбу в 2010 году. Спустя непродолжительное время супруги развелись.

В 2018 году Хаматов женился на фотографе Ксении Наумовой, которая младше его на 10 лет. Спустя год у пары родилась дочь.

Что Хаматов говорил об СВО и отъезде из России

Комментируя спецоперацию, Шамиль Хаматов заявлял, что «такие вещи происходить не должны». Артист отметил, что покинуть Россию его заставили «бесконечный страх, невозможность терпеть глумление и высказывать свою точку зрения». Также он решился на переезд в Латвию ради своего ребенка.

«Мы уехали, мы были в Армении, потом вернулись в Россию на какое-то время, потом снова уехали, уже более осознанно... Мы приняли осознанное решение, потому что находиться в этом просто невозможно, не потому, что тебе очень страшно за себя, а потому что у меня есть ребенок. Вот это чувство страха, которое живет во мне, оно будет передаваться ему, а я этого совершенно не хочу. Я хочу, чтобы мой ребенок был свободным человеком и рос в нормальном обществе», — сказал он в интервью латвийской прессе.



Чем сейчас занимается Хаматов

Шамиль Хаматов после переезда в Латвию устроился в Рижский театр Михаила Чехова, где в основном ставят спектакли на русском языке. По словам актера, он не почувствовал на себе притеснений из-за незнания латышского языка, но уже начал его учить.

«Я начал учить латышский язык. Я прекрасно понимаю, что это другая страна, у которой другие законы и другая культура. Я, как человек пришлый, принимаю и уважаю законы страны, в которой нахожусь. То, что происходит внутри страны, между русскоязычными и латышами, — это внутреннее дело людей, которые здесь родились и выросли», — отметил актер.



Отвечая на вопрос о том, что должно произойти, чтобы он вернулся в Россию, Хаматов заявил, что сейчас не видит своего будущего в РФ.

«Не знаю, сейчас уже не знаю. Конечно, вначале, когда мы сюда, в Латвию, приехали, мы очень сильно рефлексировали по прошлой жизни, по части своей светлой, теплой жизни... Не знаю, что должно произойти, потому что внутри себя я не вижу своего будущего в России», — объяснил он.



Несмотря на переезд в Латвию, с Хаматовым выходят фильмы в России. Так, в 2023 году он появился в ленте «Плейлист волонтера», а в 2024 году ожидается премьера сериала «Бихеппи-2», где актер играет главного героя Аркашу.