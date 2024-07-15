«Был конфликт»: Ирина Горбачева и Дмитрий Дюжев едва не подрались на съемках

Ирина Горбачева чуть не подралась на съемках с Дмитрием Дюжевым из-за конфликта. Об этом стало известно в эфире «Шоу Воли».

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Ирина и Дмитрий вместе снимались в «Бременских музыкантах». Как выяснилось, актеры не поладили на съемочной площадке. Горбачева заявила, что у нее взрывной характер, из-за которого они с коллегой едва не подрались.

Павел Воля с юмором спросил, «хорошо ли Дюжев держит удар». К слову, ответ Ирины не заставил себя ждать.

«Конфликт был, и мы его классно разрешили, как взрослые люди. Слушай, я горячая», — высказалась знаменитость.



В кинокартине Ирина сыграла кошку. Ведущие передачи отметили, что актрису с трудом можно узнать за гримом.

«Если бы не все двойные фотографии, я бы никогда и не подумал. Сложно!» — заявил Воля.



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