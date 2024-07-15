Роль Эми Данн в психологическом триллере Дэвида Финчера «Исчезнувшая» стала одной из самых сложных и запоминающихся в карьере британской актрисы Розамунд Пайк. Для достоверного воплощения своей героини на экране Пайк пришлось пройти через серьезные физические трансформации, что потребовало от нее исключительной самодисциплины и выдержки.

В фильме персонаж Пайк, Эми Данн, инсценирует собственное исчезновение, и в ходе этого процесса ее внешность претерпевает значительные изменения. Чтобы правдоподобно изобразить эти метаморфозы, Розамунд пришлось дважды набрать и сбросить по 6 килограммов в течение съемочного периода.

Взрослый актер, который играет роли подростков

Такие резкие колебания веса в короткие сроки — задача не из легких даже для профессиональной актрисы. Чтобы обеспечить безопасность и эффективность процесса, продюсеры фильма привлекли специального тренера-диетолога. Под его строгим контролем Пайк следовала тщательно разработанному режиму питания и физических нагрузок.