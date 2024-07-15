Переезд в Киев и работа в США: где сейчас Роман Полянский

Актер Роман Полянский обрел популярность благодаря ролям в сериалах «Любовь в розыске», «Мамочки» и «Круговорот». Как сейчас складываются карьера и личная жизнь артиста, какие последние новости выходили о нем?

Чем известен Полянский

Роман Полянский родился 9 ноября 1983 года в Омске. Окончил омское музыкальное училище им. Шебалина и Театральный институт имени Бориса Щукина. В 2008 году был принят в труппу театра имени Евгения Вахтангова.

В кино Полянский дебютировал в 2007 году в сериале «Кровавая Мэри». Наибольшую известность ему принесли роли Саши Кислова в мелодраме «Любовь в розыске», Кости — в «Мамочках» и Ивана из ленты «Круговорот».

Также он снимался в картинах «Тариф Новогодний», «Я вернусь», «Игрушки», «20 лет без любви», «Метод Фрейда», «Предатель», «Эти глаза напротив», «Влюбить и обезвредить», «Крылья империи», «Горничная», «Чужая кровь», «Клуб обманутых жен», «Мелодия любви», «Спасти Веру», «Вероника» и других.

Что известно о личной жизни Полянского

Роман Полянский был женат на актрисе Дарье Жулай, с которой они вместе учились в театральном вузе. В 2011 году у супругов родилась дочь Марфа, но спустя время они расстались.

Позднее артист начал строить отношения с украинской певицей Алиной Гросу. Он переехал жить в Киев, чтобы быть рядом с возлюбленной. После начала спецоперации исполнительница перестала публиковать фотографии с актером.

«Не хочу ничего сейчас комментировать. Думаю, что это было моей ошибкой — показывать свою личную жизнь. Возможно, позже расскажу. Скучаю ли я по нему? Даже не начинала», — ответила она на вопрос поклонников об отношениях с Полянским.



За что Полянского раскритиковали на Украине

После начала спецоперации украинская актриса Наталья Денисенко опубликовала пост в социальных сетях, выразив недоумение тем, что Роман Полянский живет на Украине и молчит об СВО.

«Еще интересно, почему молчит актер, который пригрелся у нас на Украине», — написала она, разместив фото Полянского.



Денисенко заявила, что публичные люди не должны скрывать свою политическую позицию, и предложила таким, как Полянский, покинуть Украину.

«Я понимаю, что каждый живет по-своему, но когда публичный человек никак не высказывается в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена. — NEWS.ru), это означает умалчивание. Я считаю, что такие эмигранты из России должны уехать с Украины», — высказалась артистка.



Чем сейчас занимается Роман Полянский

Роман Полянский осенью 2022 года был замечен на премьере картины «Петрополис» в Москве. В настоящий момент он выступает в российских городах с антрепризой «Ladies’ Night. Только для женщин. Версия 2018».

В 40 лет он также продолжает актерскую карьеру. В 2023 году с ним вышел американский боевик Dominique, украинская лента «Вероника» и сериал «Заповедный спецназ», транслируемый на НТВ.

На 2024 год с Полянским запланирована премьера картины «Скрытые мотивы».