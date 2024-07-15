Умерла снявшая «Рикки-Тикки-Тави» советская режиссер Нана Згуриди

Ушла из жизни советская режиссер и сценаристка Нана Згуриди, заслуженный деятель искусств РФ, член Союза кинематографистов России.

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Нана Георгиевна Клдиашвили (в девичестве) родилась 6 июля 1938 года в Тбилиси. В 1957-1960-м училась на филологическом факультете Тбилисского университета. В 1972-м окончила режиссерский факультет ВГИКа, мастерская Александра Згуриди. Работала на киностудии "Центрнаучфильм".

В 1975-м дебютировала как режиссер и сценаристка, сняв с Александром Згуриди игровую экранизацию сказки Киплинга "Рикки-Тикки-Тави" - с Алексеем Баталовым, Маргаритой Тереховой и музыкой Альфреда Шнитке.

Далее совместно с режиссером Згуриди сняла игровые фильмы "Лиза и Элиза", "Балерина", "Собачье счастье", "В дебрях, где реки бегут…", "Любимец публики", "Крепыш".

Плюс в фильмографии артистки проекты "Иринкин дневник", "В саваннах и джунглях Африки", "Мы едем, едем, едем", "По следам снежного человека", выпуски киножурналов "Маленькие чудеса большой природы", "Секреты природы" и "Альманах кинопутешествий".

Некролог режиссера появился сегодня на сайте Союза кинематографистов. Причина смерти в нем не называется.