«Он был настоящим профессионалом». Агапов отреагировал на смерть Юрия Кузьменко

Актер Иван Агапов высказался о смерти режиссера и актера Юрия Кузьменко. Его слова приводит NEWS.ru.

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По словам артиста, Кузьменко являлся настоящим профессионалом своего дела, от работы с которым у него остались исключительно положительные эмоции. Он также выразил соболезнования родным и близким кинематографиста.

«Это известие очень печальное. Он был очень хорошим человеком и настоящим профессионалом. У меня сохранились о нем только положительные воспоминания. Всегда жалко, когда люди уходят, тем более профессионалы своего дела», - высказался актер.



Напомним, Юрий Кузьменко скончался 12 июля на 76-м году жизни. Зрителям он запомнился по ролям в фильмах «Берегите женщин», «Рейс первый, рейс последний», «Битва за Москву», «Неустановленное лицо», «Трагедия века», а также в сериале «Дальнобойщики». Еще над 30 картинами он работал в качестве сценариста и режиссера.

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