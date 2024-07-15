Как живет актер Дмитрий Паламарчук

Актер Дмитрий Паламарчук продолжает сниматься в кино. Какие фильмы с его участием выйдут в скором времени, что известно о личной жизни артиста?

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Чем известен Паламарчук

Дмитрий Паламарчук родился 22 марта 1984 года в Санкт-Петербурге. Окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства.

Артист снимался в картинах «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей — 6», «Ментовские войны — 3», «Подсадной», «Клеймо», «Почти весна», «Оружие», «Розыскник», «Такая работа», «Ленинград 46», «Милицейская сага», «Последняя статья журналиста», «Запасной игрок», «Тень за спиной», «Исчезнувшая невеста», «Похищенный», «Алиса против правил», «Номер 69», «Цена иллюзий», «Мама может» и других.

Всего в его фильмографии более 80 работ.

Что известно о личной жизни Паламарчука

В 2011 году Дмитрий Паламарчук женился на актрисе Инне Анциферовой, с которой познакомился на съемках сериала «Клеймо».

«Мне было 26 лет, и к встрече с Инной я пришел после трех лет очень приличного загула. Это неплохо, но, единственное, отношения уже возникли, появились правила, а ты еще идешь на кураже привычного свободного движения. Так нельзя, Инна мне это быстро дала понять. Она мудрая, волевая, с твердым характером. Если бы у нее натура была мягкая, податливая, вряд ли бы у нас что-то сложилось. Мне тогда не надо было спуску давать, и она все сделала правильно. 80%, что у нас в итоге выстроилась семья, это ее заслуга», — делился артист в интервью WomanHit.



В браке родилась дочь Полина.

«Пока мы не видим у нее какого-то определенного выбора будущей профессии. Она еще в поиске. Примерно раз в два месяца она озвучивает свои новые приоритеты, и они всегда разные. Думаю, что когда станет старше и будет изучать глубже школьные предметы, то тогда уже будет видно, что ей ближе. Мы не форсируем ее выбор, так как даже на своем личном примере могу сказать, что профессия, для которой ты был рожден, должна прийти к тебе. И люди, если они этого сильно хотят, рано или поздно обязательно приходят к своей профессии», — рассказывал Паламарчук.



Чем увлекается Паламарчук

Дмитрий Паламарчук признавался, что является «игроманом со стажем».

«Я — игроман со стажем. Видеоигры все так же моя страсть, ничего не меняется. Чтобы вы понимали, у меня в нашем загородном доме есть своя игровая комната — мой заповедный уголок, похожий на кабинет, с огромным телевизором, к которому подключено несколько игровых устройств, а по бокам шкафы со всевозможными дисками, фигурками, приобретенными за все эти годы. И видеоигры я воспринимаю с другого ракурса — это не развлечение, а определенный вид искусства. Так вот, к вопросу об упертости: существуют игры, которые как раз и проверяют это твое качество», — рассказывал артист.



Чем сейчас занимается Паламарчук

Дмитрий Паламарчук продолжает творческую деятельность.

В 2023 году актер снялся в сериалах «Невский. Расплата за справедливость», «Пилигрим» и «Остановленное сердце».

В 2024 году вышла картина «Матрешка» с его участием. В скором времени также можно будет увидеть ленты «Варяги», «Число зверя», «Невский-7» и «Ронин» с Паламарчуком.

Он признавался, что если бы не стал актером, то выбрал бы профессию врача.

«Если говорить гипотетически, то, безусловно, я бы выбрал профессию врача. Я считаю, что это не люди, а полубоги, которые действительно ежедневно совершают чудо, спасая жизни людей. Я не могу себе представить, что было бы соизмеримым с этой уникальной профессией. И так же как актерская, другая творческая профессия, врач — это призвание. Для меня общаться с этими людьми — всегда честь и огромное удовольствие. Я подпитываюсь позитивной энергией от этих людей, которые делают великое дело», — говорил Паламарчук в интервью «Теленеделе».



Также артист заявлял, что хочет попробовать себя в качестве режиссера. В будущих картинах Паламарчук хочет снимать свою жену Инну Анциферову.

«Я планирую не сниматься, а снимать свою супругу. Давно интересуюсь профессией режиссера, думаю, пришло время попробовать себя в этом качестве. Сейчас как раз занимаюсь подготовкой материала для одного проекта, где Инна должна сыграть одну из главных ролей. Пока не знаю, что из этого всего получится, кинопроизводство — процесс сложный, но планы такие у нас есть. С Инной мы находимся не только в супружеском, но и в творческом союзе. У нас появляются интересные идеи, которые мы обсуждаем и надеемся в будущем реализовать», — объяснял он.



Тему спецоперации Паламарчук не комментировал.