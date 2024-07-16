Биография Натальи Швец: чем сейчас занимается актриса театра и кино

США, черный квадрат, благотворительность: где сейчас актриса Наталья Швец
Наталья Швец — актриса театра и кино. В каких проектах она задействована сейчас, что известно о ее личной жизни и позиции по спецоперации?
Чем известна Швец
Наталья Швец родилась 28 марта 1979 года в Севастополе. Окончила Щукинское училище.
Артистка снималась в картинах «Ростов-Папа», «Адвокат», «Случайный взгляд», «Знаки любви», «9 месяцев», «Секунда до...», «Фотограф», «Выхожу тебя искать», «О чем еще говорят мужчины», «Скольжение», «Распутин», «Охота на дьявола», «Не вместе», «Порт», «Думай позитивно», «Многоэтажка» и других.
Всего в ее фильмографии более 50 работ.
Что известно о личной жизни Швец
Наталья Швец на протяжении нескольких лет состояла в отношениях с актером Дмитрием Дюжевым.
«Это была замечательная страница в моей жизни, но я сумела ее перевернуть и жить дальше. И сейчас у меня не менее прекрасный период. Мы с Димой играем в одних спектаклях. Мы обид друг на друга не держим, нормально общаемся. Мы ведь профессиональные люди», — комментировала она.
После этого Швец встречалась с режиссером Алексеем Чистиковым.
В 2010 году в США артистка родила дочь Марфу от Михаила Левиева, имя которого долго держала в тайне. Однако вскоре пара рассталась.
Спустя время Швец вышла замуж за блогера Яна Виноградова. В 2020 году у супругов родилась дочь Ева.
Что Швец говорила о спецоперации
В феврале 2022 года Наталья Швец в соцсетях заявляла, что она «за мир».
«Я прошу только об одном. Договоритесь. Я не могу ничего писать. Сначала я два дня плакала. Потом у меня была паника. Страх. Боль. Бессилие. Сейчас я не могу больше позволять себе это и не хочу», — написала артистка.
В феврале 2023 года она опубликовала в соцсетях черный квадрат, сопроводив его подписью: «Год невозврата».
Чем сейчас занимается Швец
Наталья Швец продолжает творческую деятельность. Она задействована в спектакле «Мастер и Маргарита».
В 2023 году актриса снялась в сериалах «Жить жизнь», «Там, где цветет полынь» и «Кошка». В скором времени также должны выйти ленты «Жвачка» и «Длинный протокол» с ее участием.
«Для меня важны приоритеты, и исходя из этого распределяется время. Главное — это моя семья и мое личное пространство. Я точно знаю, что работа, съемки никогда не будут идти в ущерб мне и моим желаниям. Для меня важен баланс между работой и личной жизнью, чтобы не было зависимости от работы, когда есть дело, команда, моя театральная труппа очень важна мне — всегда приятно отдохнувшей возвращаться к родным людям и новым проектам», — отмечала Швец.
Также артистка активно занимается благотворительностью. В частности, она является амбассадором фонда «Жизнь как чудо», который помогает детям с тяжелыми заболеваниями печени и развивать системные проекты, направленные на повышение качества медицинской помощи и обеспечение ранней диагностики заболеваний по всей России.
«Если есть душевная потребность, неравнодушие внутри тебя, то, я считаю, нужно этому следовать, ничего не ждать, быть внимательным, верить, двигаться. Благотворительность — это большой труд, за каждым фондом стоит команда. Безусловно, мир меняют неравнодушные сердца, мир меняют команды», — считает Швец.