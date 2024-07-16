Биография Натальи Швец: чем сейчас занимается актриса театра и кино

Наталья Швец — актриса театра и кино. В каких проектах она задействована сейчас, что известно о ее личной жизни и позиции по спецоперации?

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Чем известна Швец

Наталья Швец родилась 28 марта 1979 года в Севастополе. Окончила Щукинское училище.

Артистка снималась в картинах «Ростов-Папа», «Адвокат», «Случайный взгляд», «Знаки любви», «9 месяцев», «Секунда до...», «Фотограф», «Выхожу тебя искать», «О чем еще говорят мужчины», «Скольжение», «Распутин», «Охота на дьявола», «Не вместе», «Порт», «Думай позитивно», «Многоэтажка» и других.

Всего в ее фильмографии более 50 работ.

Что известно о личной жизни Швец

Наталья Швец на протяжении нескольких лет состояла в отношениях с актером Дмитрием Дюжевым.

«Это была замечательная страница в моей жизни, но я сумела ее перевернуть и жить дальше. И сейчас у меня не менее прекрасный период. Мы с Димой играем в одних спектаклях. Мы обид друг на друга не держим, нормально общаемся. Мы ведь профессиональные люди», — комментировала она.



После этого Швец встречалась с режиссером Алексеем Чистиковым.

В 2010 году в США артистка родила дочь Марфу от Михаила Левиева, имя которого долго держала в тайне. Однако вскоре пара рассталась.

Спустя время Швец вышла замуж за блогера Яна Виноградова. В 2020 году у супругов родилась дочь Ева.

Что Швец говорила о спецоперации

В феврале 2022 года Наталья Швец в соцсетях заявляла, что она «за мир».

«Я прошу только об одном. Договоритесь. Я не могу ничего писать. Сначала я два дня плакала. Потом у меня была паника. Страх. Боль. Бессилие. Сейчас я не могу больше позволять себе это и не хочу», — написала артистка.



В феврале 2023 года она опубликовала в соцсетях черный квадрат, сопроводив его подписью: «Год невозврата».

Чем сейчас занимается Швец

Наталья Швец продолжает творческую деятельность. Она задействована в спектакле «Мастер и Маргарита».

В 2023 году актриса снялась в сериалах «Жить жизнь», «Там, где цветет полынь» и «Кошка». В скором времени также должны выйти ленты «Жвачка» и «Длинный протокол» с ее участием.

«Для меня важны приоритеты, и исходя из этого распределяется время. Главное — это моя семья и мое личное пространство. Я точно знаю, что работа, съемки никогда не будут идти в ущерб мне и моим желаниям. Для меня важен баланс между работой и личной жизнью, чтобы не было зависимости от работы, когда есть дело, команда, моя театральная труппа очень важна мне — всегда приятно отдохнувшей возвращаться к родным людям и новым проектам», — отмечала Швец.



Также артистка активно занимается благотворительностью. В частности, она является амбассадором фонда «Жизнь как чудо», который помогает детям с тяжелыми заболеваниями печени и развивать системные проекты, направленные на повышение качества медицинской помощи и обеспечение ранней диагностики заболеваний по всей России.