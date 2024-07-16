Шарлиз Терон оценила фильм «Фуриоса: Хроники Безумного Макса»

Во время недавнего интервью Шарлиз Терон, сыгравшую воительницу Фуриосу в «Безумном Максе», спросили, что она думает по поводу ленты «Фуриоса: Хроники Безумного Макса». Главную роль в ней исполнила Аня Тейлор-Джой.

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По мнению Терон, картина получилась «потрясающей и прекрасной». По словам Шарлиз, она не общалась с Тейлор-Джой по поводу ленты, поскольку не может найти на это время. Но рано или поздно встреча произойдёт, уверена Терон, поскольку контакт между ними определённо настроен на хороший расклад.

"Он потрясающий, да. Это прекрасный фильм."



При бюджете в $ 168 млн лента собрала$ 172 млн. Для окупаемости лента должна была собрать примерно в два раза больше своего бюджета. Этого, к сожалению, не произойдёт.