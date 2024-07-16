15 июля на 90-м году жизни скончался французский актер театра, кино и телевидения Жак Буде.

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Об этом сообщает Programme со ссылкой на агента актера. Буде умер в своем доме во сне. Причина не названа.

Буде родился в 1935 году в Париже. В театре - с 1963 года, на экране - с 1967-го.

Фильмография - почти две сотни пунктов: "Граф Монте-Кристо" 1998-го (18+) с Депардье, Мути и Рошфором, "Мегрэ" с Бруно Кремером, "Корона" (18+), "Отверженные" 1995-го с Бельмондо, "Никита" (18+) Бессона.

В театре играл в постановках по Чехову и Достоевскому.