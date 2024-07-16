На сотом году жизни умерла народная артистка России Рубина Калантарян

Ушла из жизни Рубина Калантарян, советская российская певица и театральная актриса, 1 мая народной артистке России исполнилось 99 лет.

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Рубина Рубеновна Калантарян родилась в 1925 году в Ереване. В возрасте восьми лет стала солисткой хора Радиокомитета Армянской ССР. В 1950-м окончила Ленинградскую государственную консерваторию имени Римского-Корсакова. Еще во время учебы принимала участие в авторских концертах композиторов Василия Соловьева-Седого, Георгия Носова и Давида Прицкера.

Получив диплом, работала в Государственном академическом Малом оперном театре (ныне это Санкт-Петербургский государственный академический театр оперы и балета имени Мусоргского - Михайловский театр). С 1950-х годов выступала в системе Ленконцерта. В 1959-м представила свою первую сольную программу - "Вечер русского романса". Исполняла партии Марфы в "Царской невесте", Розины в "Севильском цирюльнике", Сюзанны в "Свадьбе Фигаро".

В начале 1990-х годов Калантарян руководила творческой мастерской эстрадного искусства при Ленконцерте, вела вокальные классы при Союзе концертных деятелей Санкт-Петербурга. Лауреат многочисленных наград.

Об уходе народной артистки сообщили в Армянской национально-культурной автономии Петербурга. Калантарян, согласно размещенному некрологу, скончалась 15 июля около 20:00 после неожиданного резкого ухудшения здоровья.