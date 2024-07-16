Украина, слухи о разводе, отсутствие ролей: куда пропала Евгения Глушенко
Народная артистка России Евгения Глушенко последний раз снималась в кино в 2017 году. Чем она занимается сейчас, что известно о ее личной жизни?
Чем известна Глушенко
Евгения Глушенко родилась 4 сентября 1952 года в Ростове-на-Дону. Окончила Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина.
Актриса снималась в картинах «Неоконченная пьеса для механического пианино», «В профиль и анфас», «Горе от ума», «Доходное место», «Несколько дней из жизни И. И. Обломова», «Впервые замужем», «Влюблен по собственному желанию», «Уникум», «Женщины, которым повезло», «Королева Марго», «Прощание в июне», «Живи и помни», «Группа счастья» и других.
Всего в ее фильмографии на данный момент 30 работ.
Что известно о личной жизни Глушенко
В 1978 году Евгения Глушенко вышла замуж за народного артиста РСФСР Александра Калягина, с которым познакомилась на съемках ленты «Неоконченная пьеса для механического пианино».
В 1980 году у пары родился сын Денис. Также у Калягина есть дочь Ксения от первого брака. Ее мама Татьяна Корунова умерла, и Глушенко воспитывала девочку как родную.
В 2019 году в СМИ появилась информация о том, что Глушенко ушла от Калягина из-за его многочисленных измен и секс-скандалов, в которых он был замешан.
При этом супруги новость о разводе не подтверждали и не комментировали.
Что Глушенко говорила об Украине
Евгения Глушенко рассказывала, что у нее на Украине остались родственники.
«Раньше с театром много приезжали в Киев, сейчас — нет. Что касается украинских корней, то мои предки по отцовской линии переселились на Дон из Винницы давно, еще в девятнадцатом, кажется, веке. Но родственники на Украине остались, поскольку семья большая была», — говорила актриса в интервью maly.ru.
Тему спецоперации она не комментировала.
Чем сейчас занимается Глушенко
Евгения Глушенко последний раз снималась в кино в 2017 году — тогда вышла картина «Его Величество Актер» с ее участием.
При этом артистка продолжает играть в театре. Сейчас она задействована в постановках «Рождество в доме Купьелло», «Правда — хорошо, а счастье — лучше» и «Мнимый больной».
«Знаете, после моей первой роли в кино меня спросили: "Театр или кино?", и я ответила, что, конечно же, театр. Но, с другой стороны, в театре я больше задействована. Если посчитать, у меня не так много киноролей. Но все эти мои "немного фильмов и ролей" очень мне дороги. Так что не знаю, какая я: кино- или театральная актриса», — рассуждала артистка.
Какое-то время Глушенко также преподавала актерское мастерство в Щепкинском училище.
«У меня был опыт преподавания один год. Мой партнер по Малому театру и кино Василий Иванович Бочкарев пригласил меня в качестве педагога на его курс. Но я вовремя поняла, что педагог — это совсем другое. Это разительно отличается от игры в театре или кино. Одно дело — показать, как ты можешь это исполнить. И совсем другое дело — научить, чтобы студенты смогли», — объясняла она.