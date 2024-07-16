Украина, слухи о разводе, отсутствие ролей: куда пропала Евгения Глушенко

Народная артистка России Евгения Глушенко последний раз снималась в кино в 2017 году. Чем она занимается сейчас, что известно о ее личной жизни?

© globallookpress

Чем известна Глушенко

Евгения Глушенко родилась 4 сентября 1952 года в Ростове-на-Дону. Окончила Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина.

Актриса снималась в картинах «Неоконченная пьеса для механического пианино», «В профиль и анфас», «Горе от ума», «Доходное место», «Несколько дней из жизни И. И. Обломова», «Впервые замужем», «Влюблен по собственному желанию», «Уникум», «Женщины, которым повезло», «Королева Марго», «Прощание в июне», «Живи и помни», «Группа счастья» и других.

Всего в ее фильмографии на данный момент 30 работ.

Что известно о личной жизни Глушенко

В 1978 году Евгения Глушенко вышла замуж за народного артиста РСФСР Александра Калягина, с которым познакомилась на съемках ленты «Неоконченная пьеса для механического пианино».

В 1980 году у пары родился сын Денис. Также у Калягина есть дочь Ксения от первого брака. Ее мама Татьяна Корунова умерла, и Глушенко воспитывала девочку как родную.

В 2019 году в СМИ появилась информация о том, что Глушенко ушла от Калягина из-за его многочисленных измен и секс-скандалов, в которых он был замешан.

При этом супруги новость о разводе не подтверждали и не комментировали.

Что Глушенко говорила об Украине

Евгения Глушенко рассказывала, что у нее на Украине остались родственники.

«Раньше с театром много приезжали в Киев, сейчас — нет. Что касается украинских корней, то мои предки по отцовской линии переселились на Дон из Винницы давно, еще в девятнадцатом, кажется, веке. Но родственники на Украине остались, поскольку семья большая была», — говорила актриса в интервью maly.ru.



Тему спецоперации она не комментировала.

Чем сейчас занимается Глушенко

Евгения Глушенко последний раз снималась в кино в 2017 году — тогда вышла картина «Его Величество Актер» с ее участием.

При этом артистка продолжает играть в театре. Сейчас она задействована в постановках «Рождество в доме Купьелло», «Правда — хорошо, а счастье — лучше» и «Мнимый больной».

«Знаете, после моей первой роли в кино меня спросили: "Театр или кино?", и я ответила, что, конечно же, театр. Но, с другой стороны, в театре я больше задействована. Если посчитать, у меня не так много киноролей. Но все эти мои "немного фильмов и ролей" очень мне дороги. Так что не знаю, какая я: кино- или театральная актриса», — рассуждала артистка.



Какое-то время Глушенко также преподавала актерское мастерство в Щепкинском училище.