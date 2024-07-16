13 июля 2024 года мир потерял талантливую актрису Шеннен Доэрти, которая ушла из жизни после долгой и мужественной борьбы с раком. Известная по ролям в культовых сериалах "Беверли-Хиллз, 90210" и "Зачарованные", Шеннен до последнего сохраняла силу духа и желание жить полной жизнью.

В последние месяцы перед своей кончиной Шеннен приняла непростое, но важное для нее решение. Актриса начала распродавать свои личные вещи и имущество. Этот шаг был продиктован не только практическими соображениями, но и глубокой заботой о своих близких, особенно о матери.

Как Розамунд Пайк готовилась к роли в фильме «Исчезнувшая»

Шеннен объяснила свое решение желанием избавить маму от тяжелого бремени разбора ее вещей после смерти. Актриса не хотела, чтобы ее мать занималась этим.