Российская актриса призналась, что является дочерью Андрея Миронова

Актриса Мария Голубкина в эфире ток-шоу «Ханга ПРО...» призналась, что является родной дочерью народного артиста РСФСР Андрея Миронова. Знаменитость сообщила об этом впервые. По словам Голубкиной, для нее знать про отцовство Миронова не было проблемой, а в детстве она всегда понимала, кто приходился ей папой.

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У меня не было отчима, это мой отец. Да, в биологическом смысле! Андрей Миронов — мой отец, — сказала актриса.



Голубкина рассказала: когда ей было 10 лет, легендарный актер спустил с лестницы одну из своих поклонниц, которая дежурила в подъезде их дома. Женщина сказала, что он не является отцом девочки. Миронов не стерпел этого.

В других интервью артистка называла своим отцом Николая Щербинского-Арсеньева, который в момент рождения девочки состоял в отношениях с ее матерью — актрисой Ларисой Голубкиной. Миронов вступил в брак с коллегой лишь в 1977 году. Тогда дочери было четыре года.

Звезда уточнила, за все эти годы ей в отцы приписывали режиссера Николая Досталя и артиста Алексея Баталова. Однако, считает Голубкина, на них она мало похожа.

Ранее стало известно, как живет мать актрисы. Лариса Голубкина в пансионате с медицинским обслуживанием. Последнее появление актрисы на экране было в 2016 году.