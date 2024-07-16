Анна Семенович и Роман Архипов посетили показ документальной картины «Бессмертный Сталинград»

Премьерный показ документального фильма «Бессмертный Сталинград» состоялся 22 июня 2024 года в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» при поддержке медиахолдинга «Русская медиагруппа» и администрации МГИМО.

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Фильм «Бессмертный Сталинград» – эмоциональное драматическое документальное полотно, снятое в рамках патриотического проекта Студенческого союза МГИМО «От сердца к сердцу». На протяжении месяца в городе-герое Волгограде, который по праву считают родиной Великой Победы, активисты организации осуществляли съемку кинокартины, представленной зрителям в годовщину начала Великой Отечественной войны.

"Очень важно снимать такие фильмы, – отметил проректор МГИМО по молодежной политике, социальной работе и международным связям Станислав Суровцев. – В знании истории – сила подрастающего поколения. Поэтому, когда у ребят, возникла идея снять такой фильм, мы сразу ее поддержали. И благодарим наших партнеров за то, что фильм развивается, его видит все больше и больше людей. Связь исторических событий с тем, что происходит сейчас, очень символична, и молодым людям важно это понимать, в том числе через такие форматы, которые можно увидеть, над которыми можно работать самим. Это самый лучший способ узнать историю, и мы будем продолжать поддерживать такие проекты."



Поддержка фильма «Бессмертный Сталинград» – не первый проект «Русской медиагруппы», касающийся патриотического воспитания молодежи. Холдинг является партнером важных инициатив в этом направлении, а также сам инициирует соответствующие мероприятия и акции.

"Важно, чтобы те люди, которым сейчас 14-16 лет, не забывали о том, через что прошла наша страна много лет назад, – подчеркнул принявший участие в мероприятии председатель совета директоров, президент «Русской медиагруппы» Сергей Бунин. – Когда еще мы учились, казалось, что это не так давно. А сейчас все уходит в небытие, и я понимаю, как сложно нынешним школьникам себя отождествлять с теми событиями. Поэтому то, что делают ребята, которые снимали фильм, невозможно переоценить. Очень важно поддерживать такие начинания, и мы рады, что у нас есть возможность поучаствовать в таком патриотическом проекте вместе с МГИМО."



В мероприятии приняли участие ведущие представители политической, культурной и общественной сферы деятельности, руководство и жители города-героя Волгограда, студенты МГИМО и других университетов Москвы, волонтеры, школьники, члены патриотических организаций. Гостями этого вечера также стали звезды российской эстрады.

"Подобные исторические картины важны и интересны, они должны сниматься в каждом поколении, и в каждом поколении именно свои, – поделился Роман Архипов. – Ведь у поколений свои эмоции и ощущения, доступ к новым фактам и информации. А сохранение памяти – очень важный аспект."



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"Я не раз была в Волгограде, хорошо помню и знаю Мамаев Курган, памятник Родина-Мать, – также отметила Анна Семенович. – Еще девочкой приезжала туда на соревнования, ходила по достопримечательностям городов-героев, и Волгоград один из моих любимых. Этот фильм – возможность многое вспомнить и прочувствовать. Здорово, что снимается кино, которое поддерживает память в сердцах, особенно молодого поколения."



Картина «Бессмертный Сталинград» объединила события ратных подвигов, начало коренного перелома, личные истории из жизни детей Сталинграда, вклад в общее дело Победы, рассказ о современном Волгограде и людях, которые сегодня отстаивают интересы России.