Звезда «Холопа» честно высказался о ремейках комедии

Звезда российского кинохита «Холоп» Милош Бикович на VK Fest признался, что гордится ремейками, которые снимают в других странах. Актер пояснил, что есть не одна зарубежная версия комедии. Так, ремейк на «Холопа» сняли во Франции и Монголии.

Это значит, что мы создаем универсальные истории. Таким образом мы нашу систему ценностей закладываем во весь мир. Я горжусь, что был частью такой истории, — подчеркнул актер.



По словам Биковича, турецкий ремейк станет одним из 10-11 аналогичных фильмов. Сам актер видел трейлер монгольской и французской адаптации.

Ранее российско-сербский актер заявил, что хотел бы попробовать себя в другом направлении и сообщил о желании заняться озвучкой видеоигр. По словам актера, речь идет не только о голосе для персонажа. Звезда «Холопа» хотел бы участвовать в создании героя. Бикович отметил, что такой вариант намного интереснее, поскольку артист в этом случае считается соавтором персонажа.

Актер также объяснял, почему его сняли с роли в сериале HBO «Белый лотос». Бикович подчеркнул, что против него ведется целенаправленная информационная кампания. Артист неоднократно выступал в поддержку России.