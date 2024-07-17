Почему актриса Евгения Ветлова переехала в Берлин и что с ней сейчас

Актриса Евгения Ветлова обрела известность в годы СССР благодаря фильмам «Инспектор уголовного розыска», «Свет в конце туннеля», «Соломенная шляпка». Более 40 лет назад артистка уехала за границу. Какие новости о ней известны, как она отзывается о России?

© Кадр из фильма «Соломенная шляпка»

Чем известна Ветлова

Евгения Ветлова родилась 12 ноября 1948 года в Санкт-Петербурге, окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии.

В кино она дебютировала в 1966 году в картине «Республика ШКИД». Также артистка снималась в лентах «Попутного ветра, „Синяя птица“», «В день свадьбы», «Мама вышла замуж», «Инспектор уголовного розыска», «Тихоня», «Соломенная шляпка», «Призвание», «Стеклянный факел», «Доверие», «Веселое сновидение, или Смех и слезы», «Закон Вольфа» и других.

Режиссер Владимир Меньшов приглашал актрису на роль Катерины в фильме «Москва слезам не верит», но, по словам Ветровой, после проб она «кому-то показалась совершенно не советской женщиной».

Помимо съемок в кино, Ветлова работала как актриса озвучивания и дубляжа. Ее голосом говорят персонажи картин «Пряник», «Единственная любовь в мире — Берта фон Зутнер и Альфред Нобель», «Тайна Анри Пика» и других.

Почему Ветлова уехала из России

В 1975 году Евгения Ветлова познакомилась с немецким музыкантом и певцом Матиасом Яном, который учился в Санкт-Петербурге. Артисты создали дуэт «Женя и Матиас» и стали гастролировать по стране и зарубежью.

В 1978 году Ветлова вышла замуж за Яна. В 1980 году супруги переехали в Берлин.

«После окончания института возможности остаться в Союзе у Матиаса не было — правительство ГДР настаивало на возвращении своих студентов. В 1980 году мне — нам — пришлось уехать в Берлин», — рассказывала артистка.



По информации СМИ, спустя несколько лет брака пара развелась из-за отсутствия детей.

За границей Ветлова открыла собственную музыкальную студию, которая с 1990 года сотрудничает с телевидением и радио Германии.

Чем сейчас занимается Ветлова, что говорит об РФ

Евгения Ветлова обучает актерскому мастерству и сценической речи в берлинских театральных школах и с 2005 года сотрудничает с компаниями по производству аудиоэкскурсий по музеям мира в качестве диктора, режиссера, редактора и переводчика.

Также артистка принимала участие в благотворительных проектах, в частности, преподавала в Потсдамском университете и театральной студии для подростков с социальными и семейными проблемами, а также переживших насилие.

В 2022 году Ветлова ответила на вопрос германского журналиста, как она сейчас относится к России.