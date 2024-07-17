«Я не люблю РФ? Это смешно»: что известно об актере Александре Збруеве

Народный артист РСФСР Александр Збруев не снимался в кино с 2019 года. Чем он занимается сейчас, что известно о его личной жизни?

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Чем известен Збруев

Александр Збруев родился 31 марта 1938 года в Москве. Окончил театральное училище имени Щукина.

Актер снимался в картинах «Мой младший брат», «Путешествие в апрель», «От снега до снега», «Большая перемена», «Повесть о человеческом сердце», «Кольцо из Амстердама», «Семь часов до гибели», «Батальоны просят огня», «Убить дракона», «Ты у меня одна», «Золото», «Все будет хорошо», «Северное сияние», «Шут Балакирев», «Женитьба», «Кино про Алексеева» и других.

Всего в его фильмографии более 60 работ.

Что известно о личной жизни Збруева

Первой женой Александра Збруева была заслуженная артистка России Валентина Малявина.

В 1967 году Збруев женился второй раз — на народной артистке СССР Людмиле Савельевой. В браке родилась дочь Наталья.

Во время отношений с Савельевой у Збруева был роман с коллегой по «Ленкому» Еленой Шаниной. Какое-то время артист жил на две семьи. Шанина родила от него дочь Татьяну. Внебрачная дочь тоже носит фамилию Збруева.

«Таня училась музыке, потом на курсе театроведения, окончила театральный и начала работать в „Ленкоме“. Параллельно учится на факультете журналистики. У Тани очень хороший уровень английского, уже делала художественные переводы книг. От нее никогда не скрывали сложностей личной жизни ее папы и мамы, она — Таня Збруева», — рассказывал Збруев.



Однако роман отца плохо сказался на его старшей дочке Наталье. По слухам, однажды она получила травму головы, после которой у нее начались психические расстройства. По другим данным, проблемы у нее начались именно после того, как Збруев завел вторую семью. Сам же актер говорил, что ухудшению здоровья наследницы поспособствовала несчастная любовь.

В 2005 году Наталья пыталась поджечь квартиру. После этого родители забрали ее к себе.

«С Натальей все сложнее, потому что на нее сильно подействовала юношеская трагедия любви. Она долго не могла оправиться от этой травмы, живет с нами и до сих пор никак не может увлечься каким-то одним занятием, хотя очень много читает. Ходит в церковь, много знает о православии. Конечно, ее жизнь могла бы сложиться по-другому, более счастливо», — признавался Збруев.



Что известно о состоянии здоровья Збруева

В 2023 году Александр Збруев сообщил, что у него были проблемы со здоровьем: он почувствовал сильные боли в груди, а верхний показатель артериального давления достиг 190 единиц. Тогда жена вызвала скорую помощь, но медики не стали его госпитализировать.

«Просто поднялось давление, приехали медики, сбросили давление. Сейчас все нормально, работаю. Это эмоциональная просто вспышка по поводу того, что происходит вокруг, и Инны Чуриковой, которую потеряли», — поделился он с РБК.



Что Збруев говорил о патриотизме

Около 20 лет назад в интервью Александр Збруев заявил, что не понимает значение слова «патриот».

«Я не понимаю слова „патриот“. Я не знаю, что значит „быть патриотом“. Само понятие „патриотизм“ — ложное. Люди иногда просто прикрываются этим словом. Патриот чего? Я люблю своих родных, близких. Тех, кто для меня чем-то жертвует, ради которых чем-то жертвую я. Благодаря им я существую. Патриотом чего я должен быть? Страны, в которой я живу? Березки этой?! Своего двора, своей улицы?! Патриотом России?! Но Россия так часто предавала, что у меня и любви к ней просто не осталось. Человек любит там, где ему хорошо, где его понимают, где его любят», — говорил актер MK.RU.



Однако недавно Збруев оправдался за высказывание о нелюбви к России.

«Это смешно, во-первых, я сказал это не 20 лет назад, а даже больше. И дело в том, что я абсолютно городской житель, очень люблю Москву. Я — Арбат, арбатский житель. Родился в доме Грауэрмана, там ходила моя мать, мой отец, мои голуби, мои пацаны, друзья. Как еще я могу относиться? Конечно, я люблю Москву. И если вдруг надолго уезжаю, то очень по ней скучаю», — прокомментировал он NEWS.ru.



По его мнению, людям, в частности журналистам, опасно что-то говорить, потому что «каждый находит в словах что-то для себя».

Збруев также напомнил, что он продолжает работать в своем театре, который очень любит.

О спецоперации актер никогда ничего не говорил.

Чем сейчас занимается Збруев

Александр Збруев последний раз снимался в кино в 2019 году — тогда вышел сериал «Содержанки» с его участием.

При этом артист продолжает играть в театре. Он задействован в спектаклях «Tout payé, или Все оплачено», «Одна и один», «Вишневый сад» и «Женитьба».