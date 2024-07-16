Как прошли последние годы Шеннон Доэрти

13 июля скончалась Шеннон Доэрти — американская актриса, которая стала популярной еще в 1990-х. Российские зрители запомнили ее по сериалам «Беверли-Хиллз 90210» и «Зачарованные». Много лет актриса боролась с раком груди, перенесла тяжелейшую операцию и предательство мужа, но ее болезнь прогрессировала. Какой запомнилась Доэрти — в материале NEWS.ru.

Как Доэрти попала в «Беверли-Хиллз»

Доэрти выросла в Лос-Анжелесе. Ее отец был банковским служащим, мать владела салоном красоты. Шеннон стала вторым ребенком пары, родившись через четыре года после рождения брата Шона. Артистка вспоминала в интервью, что с детства поставила цель стать знаменитой. С шести лет девочка участвовала в кастингах.

К 20 годам Доэрти снялась в девяти картинах. За роли в сериалах «Наш дом» и «Воздушный волк» юная актриса получила престижные американские молодежные кинопремии. После выхода ленты «Смертельное влечение» на игру Доэрти обратила внимание дочь известного в Штатах телепродюсера и режиссера Аарона Спеллинга Тори Спеллинг.

В тот момент кинодеятель работал над молодежным сериалом «Беверли-Хиллз», в котором были утверждены исполнители всех ролей, кроме двух главных персонажей — брата и сестры Уолшей, Брендона и Бренды. Из-за этого съемки откладывались. После собеседования с продюсером Доэрти взяли на роль Бренды.

Беверли-Хиллз — это город в США на западе округа Лос-Анжелес. Он известен дорогими домами, роскошными отелями, ресторанами и бутиками. 90210 означает почтовый индекс.

Сериал рассказывал о взрослении американской золотой молодежи 1990-х. В проекте впервые уделили внимание таким темам, как: семейное насилие, зависимости, СПИД, булимия, подростковая беременность и многим другим.

Премьерные серии стартовали летом 1991-го на американском телеканале Fox. Лента в рекордные сроки завоевала популярность и стала одной из культовых в 1990-е, а артисты — кумирами миллионов. Героиня Доэрти исчезла из сюжета проекта после четвертого сезона. По сценарию, Бренду отправили учиться в Лондон. Такой поворот в сериале свидетельствовал об увольнении Доэрти из проекта. По слухам, она якобы опаздывала на съемки и провоцировала ссоры на площадке.

Кого Доэрти сыграла в «Зачарованных»

В 1998-м Спеллинг, признававший актерский талант Доэрти, пригласил ее на одну из главных ролей в сериале «Зачарованные». Артистка сыграла ведьму Прю Холливелл и выступила режиссером нескольких сцен во втором и третьем сезоне картины. В 2001-м она покинула проект. По сюжету, ее персонаж погибает.

В том же 2001-м Доэрти была приговорена к 20 дням исправительных работ, трем годам испытательного срока и штрафу в размере $1500 за вождение в нетрезвом виде. Сама артистка объяснила поведение давлением славы и молодостью.

Доэрти снималась в различных телевизионных сериалах и вела развлекательные шоу. Например, стала первой ведущей американского проекта «Жестокие игры». Также она пыталась продюсировать собственные реалити-шоу, но у них не было высоких рейтингов, их закрывали.

В 2008-м Доэрти вернулась к роли Бренды в спин-оффе «90210: Новое поколение».

Сколько раз Доэрти была замужем, есть ли у нее дети

В 1993-м Доэрти и наследник популярного косметического бренда Max Factor Дин Джей Фактор заявили о помолвке. Однако буквально через два месяца молодой человек подал в суд на Доэрти, обвинив ее в физическом насилии и угрозах. Дин Джей попросил о «запретительном приказе» для экс-невесты: запрет приближаться к нему. Суд удовлетворил требования миллиардера.

Позже в интервью журналистам отец Доэрти рассказывал, что это Фактор якобы избивал его дочь, а она оборонялась в ответ. В том же 1993-м актриса вышла замуж за Эшли — сына актера Джорджа Гамильтона, снова спровоцировав громкие заголовки в СМИ. До оформления брака 22-летняя Доэрти и 19-летний Гамильтон были знакомы две недели. Спустя пять месяцев они без скандалов развелись.

С 1995 по 1998 год она состояла в отношениях с продюсером Робом Вайсом. Однако они так и не поженились. Около года продлился второй брак Доэрти в 2002-м. Ее супругом был профессиональный игрок в покер Рик Саломон. Его можно увидеть в нашумевшем эротическом видео с Пэрис Хилтон.

Актриса вышла замуж в третий раз за кинопродюсера и модного фотографа-портретиста Курта Исвариенко. Они поженились в 2011-м. В интервью артистка делилась мечтами о детях. Однако забеременеть, по ее словам, не получилось даже с помощью процедуры ЭКО.

Когда Доэрти узнала о раке

В 2015-м артистка заявила на личной странице в социальной сети, что у нее диагностировали рак молочной железы. Болезнь успела поразить лимфатические узлы. В 2016-м звезда молодежного сериала перенесла операцию по удалению опухоли, сеансы химиотерапии и лучевой. В 2017-м она заявила о ремиссии.

В интервью и на личной странице в соцсети Доэрти благодарила мужа за моральную поддержку.

«Мы дали клятвы друг другу быть вместе в любой ситуации, в болезни или в здравии. Эти обещания никогда еще не были так важны, как сейчас. Курт помогал мне победить тяжелую болезнь и заставляет меня чувствовать себя любимой и нужной. Он моя родственная душа. Моя жизнь, мое благословение», — говорила артистка.



Она была убеждена, в том, что испытание болезнью укрепило их брак.

«Он всегда говорит: „Я никогда не видел, чтобы кто-то справился с такими трудностями настолько достойно. Ты такая сильная!“ И я поняла, что эти слова дают мне особую силу. Это гораздо сексуальнее и привлекательнее для меня в браке, чем те чувства, что я испытывала к своему супругу раньше», — рассказывала она в интервью.



Как Доэрти узнала о предательстве мужа и успела ли развестись с ним

Весной 2023 года Доэрти узнала об измене. По ее словам, супруг обманывал ее в течение нескольких лет. Он представлял любовницу своим агентом. Артистка узнала неприятную правду накануне очередной сложной операции.

«Я пошла в операцию рано утром, после того как узнала, что мой брак, по сути, распался, что у моего мужа был роман в течение двух лет... Я чувствовала себя преданной», — заявила артистка.



Она обратилась в суд с требованием взыскать с супруга алименты на свое содержание и лечение, поскольку из-за болезни не могла зарабатывать сама.

«Пока я была не в состоянии работать и несла непомерные медицинские расходы, не покрываемые страховкой, чтобы пройти экспериментальное лечение в надежде продлить свою жизнь, Курт пользовался самолетом, тратя тысячи долларов на спа-процедуры, ювелирные магазины, покупки в Gucci и перелеты, одновременно заявляя, что у него недостаточно средств, чтобы содержать меня», — написала она в иске.



По словам Доэрти, супруг намеренно затягивал процедуру развода: «Он ждет моей смерти до того, как его обяжут выплачивать алименты на мое содержание». Из-за бюрократических нюансов актриса так и не развелась.

Что известно о последних днях Шеннон Доэрти

В последние месяцы Доэрти распродавала коллекцию антикварной мебели. Она завещала вырученные деньги матери.

«Мой приоритет на данный момент — моя мама. Я знаю, что ей будет тяжело», — говорила она незадолго до ухода.



Отец актрисы умер несколько лет назад.

После смерти Доэрти коллеги по сериалам «Беверли-Хиллз» и «Зачарованные» написали о ней добрые слова в соцсетях, назвав ее талантливой артисткой с «львиным сердцем». Экс-возлюбленный Шеннон Роб Вайс назвал главные качества звезды: «боевой дух, сила и мужество, но также уязвимость, чувствительность и глубина». Он поблагодарил судьбу за время, проведенное вместе с Доэрти.