Скарлетт Йоханссон рассказала, почему дочь не смотрит фильмы с ее участием

9-летняя дочь Скарлетт Йоханссон не смотрит фильмы Marvel с участием своей матери. Об этом сообщает People со ссылкой на саму актрису.

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Йоханссон призналась, что ее дочь Роуз слишком пугают фильмы из серии "Мстители".

"Она просто говорит: "Это жестоко", - рассказала актриса.



Стоит отметить, что некоторые картины с матерью девочке все же интересны, Роуз посмотрела романтическую комедию "Покажи мне Луну", премьера которой состоялась 12 июля.