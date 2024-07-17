Скарлетт Йоханссон рассказала, почему дочь не смотрит фильмы с ее участием
9-летняя дочь Скарлетт Йоханссон не смотрит фильмы Marvel с участием своей матери. Об этом сообщает People со ссылкой на саму актрису.
Йоханссон призналась, что ее дочь Роуз слишком пугают фильмы из серии "Мстители".
"Она просто говорит: "Это жестоко", - рассказала актриса.
Стоит отметить, что некоторые картины с матерью девочке все же интересны, Роуз посмотрела романтическую комедию "Покажи мне Луну", премьера которой состоялась 12 июля.
"Я думаю, что в основном она в восторге от прически и макияжа", - констатировала Йоханссон.