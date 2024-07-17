Актер Василий Фунтиков получил известность благодаря съемкам в лентах «Каникулы Кроша» и «Презумпция невиновности». Как сейчас складываются его карьера и личная жизнь?

© Кадр из фильма «Герой нашего времени»

Чем известен Фунтиков

Василий Фунтиков родился 5 июля 1962 года в Москве. Впервые снялся в кино в девятилетнем возрасте в фильме «Автомобиль, скрипка и собака Клякса». Свою первую главную роль он сыграл в 1975 году в ленте «Охотники за браконьерами», затем исполнил роли Сашки Ганнушкина в картине «Камертон» и Сергея Крашенинникова в детективе «Каникулы Кроша».

После окончания Театрального института имени Бориса Щукина Фунтиков продолжил сниматься в кино. Он появился в картинах «Неизвестный солдат», «Зонтик для новобрачных», «Борис Годунов», «Воскресенье, половина седьмого», «Под куполом цирка», «Овен», «Лучший город Земли», «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...», «Герой нашего времени», «Глухарь» и других.

Что Фунтиков рассказывал о службе в театре Армии

В 1984–1986 годах Василий Фунтиков служил в театре Советской армии. В команде его призыва были актеры Александр Домогаров, Дмитрий Певцов, Александр Лазарев — младший.

«В команде мы с утра до ночи передвигали декорации, убирали театр, играли по вечерам спектакли. Конечно, у нас были и занятия по боевой и строевой подготовке... В 1989 году группа актеров театра Армии перешла в театр им. Пушкина вслед за ушедшим режиссером Юрием Ереминым. После ролей в военных спектаклях пришлось играть самых неожиданных персонажей, в том числе и Бабу-ягу в „Аленьком цветочке“», — рассказывал актер.



Что известно о личной жизни Фунтикова

Василий Фунтиков официально ни разу не был женат. У него есть дочь Дарья, которая родилась в 2002 году. По словам артиста, наследница очень похожа на него. При этом главным человеком в своей жизни актер называет свою маму.

«Да, я — маменькин сынок, и я горжусь этим. <...> Я не одинок, хоть и не женат. Можно и в браке быть одиноким, верно? А у меня есть папа, брат, мои родные люди, мне и этого хватает. Лично мне женщина для любви, счастья, семьи и тепла необходима. Вот и жду такую», — сказал он «Экспресс газете».



Что известно об алкогольной зависимости Фунтикова

Василий Фунтиков признавался, что у него были проблемы с алкоголем, но уже больше 15 лет он не употребляет спиртные напитки.

«В июле 2007 года, мне тогда 45 лет исполнилось, я дал маме клятву, что больше не пью. И с тех пор слово держу. Когда-то давно я на год зашивался, а толку? Воля должна быть. Сказал „не пью“ — и точка, без всяких кодировок! Я стольких близких людей потерял из-за зеленого змия, поэтому сейчас — как стеклышко. Если сейчас кто-то скажет, что я пьяница, за такое вранье могу и ударить, хоть и не дерусь», — комментировал актер.



Чем сейчас занимается Фунтиков

Василий Фунтиков последний раз появился на экране в 2019 году в ленте «Перелетные птицы». По словам актера, он мечтает о комедийной роли и не снимается в кино ради денег.

«А что деньги? Всем говорю, что я миллионер. Один знакомый верно подметил: „Василек, подожди еще немного, должно же что-то хорошее появиться“. Поэтому жду появления второго Гайдая и мечтаю о яркой комедийной роли. Трагедий в жизни и так хватает. Не думай, я нормально живу, мне на все хватает», — поделился артист.



Фунтиков иногда принимает участие в театральных постановках. Как отмечает актер, если его фамилия появляется на театральной афише — «сразу же аншлаг».

От съемок в телепрограммах артист отказывается.

«Меня часто и на разные ток-шоу на ТВ приглашают. Но позорить свое имя, родителей и фамилию Фунтиков ни за что не буду. Эти шоу смотрят одни дебилы», — объяснял он.



Тему спецоперации Фунтиков не комментировал.